25 de marzo de 2026 - 18:39

Karina Milei respaldó públicamente a Manuel Adorni y apaga todo rumor de salida: "Mi apoyo, intacto"

La secretaria general de la Presidencia se expresó en redes sociales con un posteo contra “las operaciones”, acompañado de una foto de ella con el jefe de Gabinete.

Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni.

Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni.

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Clarin
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En un contexto atravesado por críticas y versiones cruzadas sobre su futuro, el jefe de Gabinete Manuel Adorni recibió un fuerte respaldo desde el núcleo más poderoso del Gobierno nacional. En esta ocasión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió públicamente a apoyarlo: “Mi apoyo, intacto”.

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Cabe mencionar que la gestión libertaria hizo “oídos sordos” al escándalo que giraba en torno al jefe de Gabinete, vinculado a “propiedades no declaradas” y “viajes pagados por una productora con contrato estatal”, además del viaje de su esposa en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno.

“Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”, expresó Karina Milei a través de su cuenta de X. El mensaje fue acompañado por una fotografía junto al vocero, una imagen tomada en los pasillos de la Casa Rosada.

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“Faltaba ser claro”, definió un funcionario libertario

Este nuevo gesto de Karina Milei, que aparece luego de la conferencia de prensa del ex vocero presidencial, intenta cerrar filas en una semana en la cual la oposición y el periodismo continúan indagando sobre el patrimonio de Adorni.

El ministro coordinador se encargó de negar acusaciones y desmintió versiones en su primera conferencia tras el conocimiento de los viajes con su esposa a Estados Unidos y Uruguay.

Un funcionario reveló ante Noticias Argentinas que el balance de la actividad comunicacional fue positivo. “Faltaba ser claro y desmentir categóricamente las operetas”, definió. El gabinete en pleno también se sumó al apoyo del ministro coordinador, al acompañarlo en público y, además, con gestos en privado.

Antes de dar lugar a las cinco preguntas habituales el jefe de Gabinete hizo referencia a su situación y acusó a la oposición de querer “desestabilizar” al Gobierno. Por otro lado, en la administración Milei siguen señalando que no hay posibilidades de que renuncie.

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