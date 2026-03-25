Karina Milei respaldó públicamente a Manuel Adorni y apaga todo rumor de salida: "Mi apoyo, intacto"

La secretaria general de la Presidencia se expresó en redes sociales con un posteo contra “las operaciones”, acompañado de una foto de ella con el jefe de Gabinete.

En un contexto atravesado por críticas y versiones cruzadas sobre su futuro, el jefe de Gabinete Manuel Adorni recibió un fuerte respaldo desde el núcleo más poderoso del Gobierno nacional. En esta ocasión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió públicamente a apoyarlo: “Mi apoyo, intacto”.

Cabe mencionar que la gestión libertaria hizo “oídos sordos” al escándalo que giraba en torno al jefe de Gabinete, vinculado a “propiedades no declaradas” y “viajes pagados por una productora con contrato estatal”, además del viaje de su esposa en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno.

“Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”, expresó Karina Milei a través de su cuenta de X. El mensaje fue acompañado por una fotografía junto al vocero, una imagen tomada en los pasillos de la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2036861638192648644?s=20&partner=&hide_thread=false Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni pic.twitter.com/JO2XTpm2d1 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 25, 2026 “Faltaba ser claro”, definió un funcionario libertario Este nuevo gesto de Karina Milei, que aparece luego de la conferencia de prensa del ex vocero presidencial, intenta cerrar filas en una semana en la cual la oposición y el periodismo continúan indagando sobre el patrimonio de Adorni.

El ministro coordinador se encargó de negar acusaciones y desmintió versiones en su primera conferencia tras el conocimiento de los viajes con su esposa a Estados Unidos y Uruguay.