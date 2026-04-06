Manuel Adorni designó a su círculo cercano en el Correo Argentino y APESAU

El jefe de Gabinete , Manuel Adorni , avanzó con la designación de personas de su máxima confianza en el Correo Argentino y en Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APESAU) . La medida consolida un esquema de funcionarios que ya integraban su equipo de trabajo.

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Las incorporaciones incluyen a colaboradores que se desempeñan en áreas de coordinación ministerial y que mantienen una relación directa con el funcionario.

Entre los designados aparece Aimé Ayelén Vázquez , titular de la Unidad Gabinete de Asesores, señalada dentro del oficialismo como una de las figuras más cercanas al jefe de Gabinete. También integra el directorio Federico Sicilia , con antecedentes en la administración porteña durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Otro de los nombres es Ian Lionel Vignale , quien además ocupa un cargo en APESAU, el organismo que reemplazó a la agencia estatal Télam. A este esquema se suma Pablo Leandro Ciocchini , que también cumple funciones en la Administración de Parques Nacionales, lo que refleja la existencia de funcionarios con doble rol dentro del Estado.

Un dato que generó controversia es el nivel salarial: los integrantes del directorio del Correo Argentino percibe n ingresos que superan incluso al del presidente Javier Milei , con cifras cercanas a los seis millones de pesos mensuales.

Ante las consultas de la Agencia Noticias Argentinas (NA), sobre la acumulación de cargos, fuentes oficiales evitaron brindar declaraciones.

Las designaciones se producen en un contexto de investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó información sobre inmuebles vinculados al funcionario y requirió datos a la Dirección Nacional de Migraciones sobre sus viajes al exterior.

En ese marco, también fue citado a declarar Hugo Morales, anterior propietario de un departamento en Caballito adquirido por Adorni, operación que quedó bajo análisis por presuntas irregularidades. El avance de la causa y las designaciones en organismos públicos mantienen el tema en el centro de la agenda política.