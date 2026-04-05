5 de abril de 2026 - 21:24

Luis Caputo defendió a Manuel Adorni: "No afecta en nada al riesgo país ni a las inversiones"

Luis Caputo afirmó que la economía no se ve afectada por el caso Adorni y apuntó a la “volatilidad política” como principal factor de incertidumbre.

Luis Caputo: Lo de Adorni no afecta en nada.

Luis Caputo: "Lo de Adorni no afecta en nada".

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no tiene impacto en variables clave como el riesgo país o las inversiones.

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Lo de Adorni no afecta en nada ni al riesgo país ni a las inversiones. Lo que afecta es la volatilidad política”, sostuvo el funcionario en una entrevista televisiva.

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Críticas políticas y visión del mercado

Durante la conversación, Caputo también apuntó contra el kirchnerismo, al que calificó como un factor de incertidumbre para los mercados.

“El problema es que, mientras exista la posibilidad de que vuelva, aunque sea baja, el temor en el mercado sigue presente”, afirmó. Sin embargo, aclaró que, en su opinión, la probabilidad de un regreso es “cero”.

El ministro defendió además la situación económica actual y rechazó las críticas sobre una posible crisis. “No hay estanflación. El consumo privado está en niveles récord y la actividad económica también”, sostuvo, en respuesta a quienes plantean un escenario de recesión.

Caputo también destacó la importancia de los datos por sobre las interpretaciones: “Yo me guío por los datos, que son incontrastables”.

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Expectativas electorales y clima político

En relación al escenario político, el titular de Economía consideró que las próximas elecciones no generarán tensiones como en otros años. “El año que viene no va a ser un clásico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”, aseguró.

Asimismo, defendió iniciativas del Gobierno como la ley de inocencia fiscal y volvió a cuestionar a la oposición, al señalar que el contexto político influye en la percepción de los inversores.

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