Luis Caputo defendió a Manuel Adorni: "No afecta en nada al riesgo país ni a las inversiones"

Luis Caputo afirmó que la economía no se ve afectada por el caso Adorni y apuntó a la “volatilidad política” como principal factor de incertidumbre.

Luis Caputo: "Lo de Adorni no afecta en nada".

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no tiene impacto en variables clave como el riesgo país o las inversiones.

“Lo de Adorni no afecta en nada ni al riesgo país ni a las inversiones. Lo que afecta es la volatilidad política”, sostuvo el funcionario en una entrevista televisiva.

Embed ️ "Lo de Manuel no afecta en nada al riesgo país ni a las inversiones. Lo que sí afecta es la volatilidad política"



Luis "Toto" Caputo habló de la influencia en la economía de los escándalos políticos.



En La Cornisa, con @majulluis pic.twitter.com/4Kckt9VHDb — La Nación Más (@lanacionmas) April 6, 2026 Críticas políticas y visión del mercado Durante la conversación, Caputo también apuntó contra el kirchnerismo, al que calificó como un factor de incertidumbre para los mercados.

“El problema es que, mientras exista la posibilidad de que vuelva, aunque sea baja, el temor en el mercado sigue presente”, afirmó. Sin embargo, aclaró que, en su opinión, la probabilidad de un regreso es “cero”.

El ministro defendió además la situación económica actual y rechazó las críticas sobre una posible crisis. “No hay estanflación. El consumo privado está en niveles récord y la actividad económica también”, sostuvo, en respuesta a quienes plantean un escenario de recesión.