6 de abril de 2026 - 23:39

Patrimonio bajo la lupa: otra operación inmobiliaria de Adorni genera dudas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró una nueva hipoteca por US$100.000 sobre un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. El crédito fue otorgado por dos mujeres y figura en su declaración jurada ante la Ofici

Adorni sumó otra hipoteca: los detalles del préstamo por 100 mil dólares.

Adorni sumó otra hipoteca: los detalles del préstamo por 100 mil dólares.

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Los Andes | Redacción Política
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró una nueva operación inmobiliaria bajo análisis: la hipoteca de un departamento en la calle Asamblea al 1100, en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual obtuvo un préstamo de 100.000 dólares.

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La operación fue realizada junto a su esposa, Bettina Angeletti, el 15 de noviembre de 2024, misma fecha en la que se concretó la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El edificio de Asamblea 1100 donde tiene un departamento Adorni, frente al Parque Chacabuco
El edificio de Asamblea 1100 donde tiene un departamento Adorni, frente al Parque Chacabuco.

El edificio de Asamblea 1100 donde tiene un departamento Adorni, frente al Parque Chacabuco.

Dos hipotecas sobre la misma propiedad

Según la documentación a la que accedió La Nación, sobre el inmueble pesan dos hipotecas. La primera fue constituida en 2014 por 75.000 dólares a favor de la vendedora del departamento, Stella Maris Roman. La vendedora del inmueble aparece además como quien otorga el crédito con una garantía hipotecaria (como en el caso del departamento de Caballito).

La segunda, correspondiente a 2024, es por 100.000 dólares y tiene como acreedoras a Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, quienes habrían aportado 85.000 y 15.000 dólares respectivamente. Estas deudas habían sido declaradas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción, aunque hasta ahora no se conocían en detalle.

Los préstamos registrados por Adorni en su última declaración jurada
Los préstamos registrados por Adorni en su última declaración jurada.

Los préstamos registrados por Adorni en su última declaración jurada.

Declaración patrimonial y diferencias en los montos

En su presentación oficial, el funcionario consignó montos en pesos equivalentes a aproximadamente la mitad del valor total del crédito garantizado por la hipoteca. En concreto, declaró una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y otra de 7.740.000 pesos con Cancio, ambas tomadas en dólares.

Cabe destacar que la causa por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, continúa avanzando con nuevas medidas. En ese marco, fue citada a declarar como testigo la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en varias de las operaciones inmobiliarias del funcionario.

La fiscalía también solicitó documentación completa sobre las transacciones, con el objetivo de reconstruir los pagos y condiciones de los créditos.

El asiento del Registro de la Propiedad donde figura la hipoteca con dos mujeres
El asiento del Registro de la Propiedad donde figura la hipoteca con dos mujeres.

El asiento del Registro de la Propiedad donde figura la hipoteca con dos mujeres.

Más operaciones bajo análisis

Esta información se suma a la revelación previa sobre la compra de un departamento en Caballito, financiado en gran parte mediante una hipoteca no bancaria de 200.000 dólares otorgada por las anteriores propietarias.

El caso mantiene el foco sobre la evolución patrimonial de Adorni, que incluye además la adquisición de una vivienda en un country y otros bienes desde su llegada al Gobierno de Javier Milei.

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