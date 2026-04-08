8 de abril de 2026 - 19:38

Ley de Glaciares: varios activistas de Greenpeace vandalizaron un monumento frente al Congreso

El Gobierno nacional le salió a responder a la ONG internacional: “Prefieren el miedo, el bloqueo y las consignas importadas”. Intervino la Policía de la Ciudad.

Ambientalistas de Greenpeace vandalizaron un monumento frente al Congreso contra la reforma de la Ley de Glaciares.

Ambientalistas de Greenpeace vandalizaron un monumento frente al Congreso contra la reforma de la Ley de Glaciares.

Foto:

Greenpeace
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un grupo de activistas de Greenpeace protagonizó una protesta en pleno centro porteño al subirse al Monumento de los Dos Congresos para manifestarse contra la posible reforma de la Ley de Glaciares. La intervención terminó con el desalojo de los manifestantes por parte de los efectivos policiales.

Leé además

Protesta de Greenpeace en el Congreso: activistas se treparon a un monumento contra la reforma de la Ley de Glaciares.

Protesta de Greenpeace en el Congreso: activistas se treparon a un monumento contra la reforma de la Ley de Glaciares
El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días privado de su libertad en Venezuela.

Milei recibió al gendarme Nahuel Gallo tras su liberación en Venezuela: cómo fue el encuentro

Por Redacción Política

Según informaron fuentes oficiales, en total participaron nueve personas de la ONG ambientalista, quienes ingresaron al predio tras saltar las rejas de seguridad y desplegar carteles con consignas dirigidas a los legisladores, uno de ellos colocado en el tope del monumento.

Una de las banderas decía “Diputados: no traicionen a los argentinos”, mientras que la otra indicaba “La Ley de Glaciares no se toca”, motivo por el que personal de Espacio Público ingresó al lugar y efectivos de la Policía de la Ciudad se encargaron de desalojarlo.

Embed

Los dos militantes que se encontraban en altura cesaron en su actitud ante la llegada de bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER). Todos los involucrados quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, que dispuso la notificación de las contravenciones y luego recuperaron la libertad.

El Gobierno le contestó a Greenpeace

Las redes sociales de Greenpeace Argentina compartieron imágenes de lo ocurrido, con el mismo mensaje dirigido a los Diputados nacionales. Tras ello, la Oficina de Respuesta Oficial -herramienta comunicacional del Gobierno para desmentir noticias falsas- le respondió contundentemente.

“DIPUTADOS: NO TRAICIONEN A LOS ARGENTINOS POR PEDIDO DE UNA ORGANIZACIÓN EXTRANJERA”, comenzó el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2041942725570822204?s=20&partner=&hide_thread=false

“Otra vez Greenpeace con su teatro activista en el Congreso, mintiendo descaradamente y tratando de condicionar a los diputados a que voten en contra de la prosperidad del país”, agrega. A su vez, sumó el objetivo verdadero de la reforma: “aclara con precisión qué es lo que siempre se protegió”, advirtió.

Y aclaró que “el original era confuso y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso violaba el art. 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y el dominio originario de las provincias (artículo 124)”.

Luego de explicar, la cuenta del Gobierno aseguró que “Greenpeace prefiere el miedo, el bloqueo y las consignas importadas antes que un verdadero federalismo ambiental”. El comunicado finaliza con un dardo al exgobierno kirchnerista y un mensaje de aliento para los Diputados de la Nación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei junto a Manuel Adorni, en las legislativas de Buenos Aires. (archivo)

El Gobierno sigue ratificando a Adorni: "Es la voz de la gestión"

Por Juan Pablo Kavanagh
El oficialismo en Diputados frenó el pedido de citación a Karina Milei y Manuel Adorni en el caso Libra

Caso Libra: el oficialismo en Diputados frenó el pedido de citación a Karina Milei y Manuel Adorni

Diputados: el oficialismo logró el quórum para tratar la reforma de la Ley de Glaciares

El oficialismo se encamina a aprobar la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados

Por Redacción Política
Causa Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de una de sus propiedades

Causa Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de una de sus propiedades

Por Redacción Política