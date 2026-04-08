Denuncian que el Gobierno interrumpió el proceso de búsqueda de desaparecidos en el exterior

Este miércoles, Abuelas de Plaza de Mayo lanzaron un comunicado a través de su página oficial denunciando la interrupción del envío de kits de ADN a los consulados para el proceso de búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura militar. La organización apuntó contra el Gobierno nacional y advirtió una desmantelación del programa.

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"Así como hace dos décadas que funciona el mecanismo de la prueba de ADN en sede consular (nuestras nietas y nietos pueden estar en cualquier parte, tal cual se ha comprobado en varios casos), muchas otras políticas y dispositivos han sido desmanteladas ", expresaron

Por otro lado, pidieron al nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leandro Zuchet , que "regularice esta situación y tantas otras que dificultan las tareas de búsqueda y garantía del derecho a la identidad "

"Necesitamos que la búsqueda de nuestras nietas y nietos, todos ellos desaparecidos por el terrorismo de Estado, se reactive, y que el Gobierno deje de poner obstáculos ", señaló el comunicado.

Ante la información de que el Gobierno ha interrumpido el envío a los consulados de los kits de ADN para la toma de muestras a personas que dudan de su identidad, solicitamos a las autoridades que arbitren los medios para regularizar esta situación. https://t.co/98bexUlDwt pic.twitter.com/qP4QEd8vxf

El coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, Jorge Ithurbur , expresó a la agencia EFE que, desde la asunción de Javier Milei se interrumpió el diálogo con las sedes consulares y aseguró que sólo se enviaron kits de ADN que fueron ordenados por la Justicia.

"Cancillería está desarticulada y media CONADI también, nadie lo va a mandar. A todas las compañeras de Dirección de Derechos Humanos las echaron. No tenemos más interlocutor", denunció Ithurbur

Según informó la agencia EFE, desde 2005 el proceso de extracción de muestras se realizaban a través del área de Memoria, Verdad y Justicia de la Cancillería, que gestionó 110 tomas de muestras a través de CONADI y otras 46 a pedido del Poder Judicial hasta el año 2019.

La respuesta del Gobierno

Fuentes del Gobierno nacional confirmaron al medio Perfil que hay demoras en la entrega de kits pero rechazaron enfáticamente la discontinuidad del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Fallecidas durante la dictadura, impulsado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández.