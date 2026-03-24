Bullrich sobre el 24 de marzo: "La violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza lanzó un mensaje por la conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado.

La senadora nacional por La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó en redes sociales por este 24 de marzo, conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Bullrich sostuvo que, a 50 años del Golpe de Estado, hay algo que no se negocia y es que “la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas".

"La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo. Defenderlas es una obligación", expresó en su posteo en la red social X.

Embed A 50 años del golpe, hay algo que no se negocia: la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas.



La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo. Defenderlas es una obligación. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 24, 2026 El video del Gobierno sobre el 24 de marzo Por su lado, El Gobierno de Javier Milei presentó un video este 24 de marzo titulado "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa". En él, se presentan dos testimonios: el de la mendocina Miriam Fernández, nieta restituida 127 que cuestiona cómo se contó el relato de su vida, y el de Arturo C. Larrabure, hijo del exmilitar Argentino del Valle Larrabure que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y asesinado al año siguiente.

El video tuvo una fuerte repercusión en redes sociales y en el ámbito político, ya que el Gobierno insertó nuevamente en la agenda la idea de revisar “la historia completa, de ambos lados” y propuso un contenido que podría profundizar el debate público en torno a la memoria histórica y la interpretación de los hechos.