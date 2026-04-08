Reforma de la Ley de Glaciares: el oficialismo logró el quórum y ya se debate en Diputados

Con la asistencia de 129 legisladores, La Libertad Avanza y sus aliados estratégicos lograron dar inicio a la sesión clave a la iniciativa vinculada al RIGI.

Diputados: el oficialismo logró el quórum para tratar la reforma de la Ley de Glaciares

Embed - SESIÓN EN VIVO: 8 de abril de 2026 - GLACIARES - Diputados Argentina En una jornada marcada por la tensión parlamentaria, el oficialismo logró un triunfo político al conseguir el quórum necesario para tratar la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. La sesión inició puntualmente a las 15:15 con la presencia de 129 diputados, el número exacto requerido para habilitar el debate.

El respaldo de los bloques aliados fue determinante para que La Libertad Avanza alcanzara el número reglamentario. Además de los legisladores propios, aportaron sus bancas el PRO y la UCR, junto con bloques provinciales como Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, Elijo Catamarca y Unidos. En particular, se destacó el acompañamiento de integrantes de Provincias Unidas, entre ellos Alejandra Torres, Jorge Rizzotti e Ignacio García Aresca.

El proyecto llega al recinto tras obtener el aval de las comisiones en un plenario donde la oposición manifestó sus quejas por el giro que se le dio a la iniciativa.

Según los sectores críticos, las presidencias de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales orientaron la discusión hacia asuntos estrictamente mineros, ignorando los pedidos de que el texto fuera remitido a comisiones específicas del área ambiental. Cabe destacar que esta reforma se impulsa bajo el marco del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Antes de entrar de lleno en el tratamiento de la ley, la sesión atravesó momentos de fricción cuando la oposición intentó, sin éxito, modificar la agenda del día. Se presentaron mociones para interpelar a funcionarios del Gobierno por causas judiciales relacionadas con Manuel Adorni y la promoción de la criptomoneda Libra, pero todas fueron rechazadas por la mayoría oficialista y sus aliados.

Del mismo modo, fracasaron los intentos de la izquierda y de Unión por la Patria para tratar proyectos sobre acreditaciones de prensa y una declaración de neutralidad ante conflictos internacionales. Con el quórum consolidado y las maniobras de distracción neutralizadas, el oficialismo se encamina a dar una batalla central para el esquema económico que busca implementar el Ejecutivo nacional.