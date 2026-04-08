Una diputada de La Libertad Avanza reconoció que su hijo usaba viáticos del Congreso para viajar a Buenos Aires

La diputada de La Libertad Avanza María Gabriela Flores admitió que extiende el beneficio que le da el Congreso a su hijo. "No es un delito", reaccionó.

La polémica se originó en imágenes que mostraban a la diputada a punto de viajar con su hijo desde Salta a Buenos Aires.

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Se trata de María Gabriela Flores, quien reveló en FM Noticias de Salta que su hijo, quien estudia abogacía en Buenos Aires, "en alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, eso no es un delito".

María Gabriela Flores La diputada María Gabriela Flores, de La Libertad Avanza. Foto: Parlamentario.com A Flores, quien asumió en la banca el año pasado y tiene mandato hasta 2029, le consultaron por unas imágenes junto a su hijo en el aeropuerto de Salta que se hicieron virales, donde se ve a la legisladora abordar un avión con su hijo. "Mi hijo estudia Abogacía, así que va y viene", expresó, y agregó: "También he dado pasajes para otras cosas".

"No tengo nada que esconder", agregó la legisladora de LLA; y le mandó "saludos" a quien captó las imágenes en el aeropuerto salteño.

Esto provocó reacciones de otros diputados. Entre ellos, Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien comparó a su colega salteña con el jefe de gabinete Manuel Adorni.