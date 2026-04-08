Una diputada de La Libertad Avanza reconoció que su hijo usaba viáticos del Congreso para viajar a Buenos Aires

Una diputada salteña del bloque de La Libertad Avanza admitió que un hijo suyo viajó a Buenos Aires con viáticos que le paga a ella el Congreso de la Nación.
La diputada de La Libertad Avanza María Gabriela Flores admitió que extiende el beneficio que le da el Congreso a su hijo. "No es un delito", reaccionó.
Una diputada salteña del bloque de La Libertad Avanza admitió que un hijo suyo viajó a Buenos Aires con viáticos que le paga a ella el Congreso de la Nación.
Se trata de María Gabriela Flores, quien reveló en FM Noticias de Salta que su hijo, quien estudia abogacía en Buenos Aires, "en alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, eso no es un delito".
A Flores, quien asumió en la banca el año pasado y tiene mandato hasta 2029, le consultaron por unas imágenes junto a su hijo en el aeropuerto de Salta que se hicieron virales, donde se ve a la legisladora abordar un avión con su hijo. "Mi hijo estudia Abogacía, así que va y viene", expresó, y agregó: "También he dado pasajes para otras cosas".
"No tengo nada que esconder", agregó la legisladora de LLA; y le mandó "saludos" a quien captó las imágenes en el aeropuerto salteño.
Esto provocó reacciones de otros diputados. Entre ellos, Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien comparó a su colega salteña con el jefe de gabinete Manuel Adorni.
"Si Adorni permanece en su cargo, si se regalan dinero del Banco Nación en créditos hipotecarios, si Libra goza de buena salud y Andis sigue dando vueltas....los libertarios se sienten con similares 'derechos'. Son la peste", cuestionó Frade.