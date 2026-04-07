"Las mujeres son mi debilidad": el exabrupto de un diputado libertario con el micrófono abierto

En medio de una jornada legislativa destinada al debate técnico sobre las modificaciones a la Ley de Glaciares , un descuido dejó al descubierto una frase fuera de lugar del diputado nacional de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz .

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Sin percatarse de que su micrófono se encontraba encendido al inicio del plenario, el legislador santafesino lanzó una declaración que rápidamente generó repercusión: “Las mujeres son mi debilidad” .

El episodio ocurrió mientras Mayoraz, en su carácter de presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales , comunicaba la decisión de aceptar una propuesta para conformar las autoridades que aún estaban pendientes en el cuerpo legislativo.

Lo que sorprendió a los presentes y a quienes seguían la transmisión no fue la decisión administrativa en sí, sino el argumento utilizado para validarla.

Las mujeres son la debilidad de Mayoraz. Como todo caballero (?) pic.twitter.com/cmsFEIPG4N

Según se pudo escuchar en el audio filtrado, el diputado catalogó la aceptación del pedido como una “excepción” . “Vamos a aceptar las autoridades. Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, afirmó el legislador, vinculando directamente su preferencia personal con un procedimiento institucional.

Ante la reacción de un diputado de su propio bloque, quien pareció insinuar un reclamo por la situación, Mayoraz intentó aclarar que el proceso de conformación de autoridades todavía “no estaba cerrado”.

El plenario se desarrolló este martes por la tarde y contó con la participación conjunta de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por José Peluc, y la de Asuntos Constitucionales, encabezada por el propio Mayoraz.

A pesar del incidente, ambas comisiones continuaron con el tratamiento de las reformas ambientales previstas en la agenda.