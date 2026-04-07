Reforma política: el Gobierno insistirá con la eliminación de las PASO

El Gobierno trabaja en los detalles finales del proyecto de reforma política que enviará en las próximas semanas al Congreso Naciona l con la intención de rediseñar el sistema democrático y avanzar hacia la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, fuentes que participan en la redacción se mostraron a favor de la eliminación de las PASO y aseguraron que irán "por la máxima" en la reforma.

El texto final aún no circuló entre los integrantes de la mesa política quienes señalan que hay “tiempos” para tratar cada tema. Además, aseguran que el borrador podría cerrarse en los próximos días y enviarse al Congreso la semana próxima.

En medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por los movimientos en la causa Libra , en el oficialismo hay quienes justifican la demora al proyecto final de la reforma.

Los integrantes de la mesa política aseguran que el borrador del proyecto podría presentarse en los próximos días

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso

“Hay tiempos para todo. Quizás no es este el momento más oportuno para tratarlo ”, planteó a NA un integrante del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei para discutir los aspectos políticos de la gestión.

Claves de la reforma política

Sin embargo, la reforma configura uno de los puntos centrales del temario previsto para el año legislativo de 2026. Hasta entonces, incluiría la modificación del régimen de partidos políticos, lo que obligará a revisar el sistema de financiamiento de cada espacio con el objetivo de concretar una distribución “más eficiente” de los fondos destinados a costear las actividades de campaña.

Otro de los puntos que generó debate interno fue el futuro de las PASO. Si bien desde el inicio el oficialismo se inclinó por eliminarlas, en varios despachos de Balcarce 50 aseguraron que la suspensión configuraba la acción más viable en función de los apoyos legislativos relevados hasta entonces.

congreso de la nación. El Gobierno insistirá en la eliminación de las PASO en la reforma política

Pese a eso, persiste la intención de sostener la postura “de máxima” y de incluir en la redacción del proyecto la necesidad de eliminarlas, aunque por lo bajo hay quienes aseguran que se terminará de definir en función de los respaldos legislativos. “No está cerrado lo de la suspensión. Habrá que ver”, admitió un integrante de la mesa política.