Superávit comercial récord: el Indec informó un saldo positivo de US$ 2.523 millones

La balanza comercial argentina registró en marzo un superávit de US$ 2.523 millones , según informó el Indec. El resultado estuvo impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones, que alcanzaron niveles récord.

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En términos interanuales, las exportaciones aumentaron 30,1% , mientras que las importaciones crecieron apenas 1,7% , lo que permitió ampliar el saldo positivo en el intercambio comercial.

Comercio exterior de bienes: en marzo de 2026, la exportación subió 30,1% interanual; y la importación, 1,7%.

Durante marzo, las ventas al exterior totalizaron US$ 8.645 millones , el valor más alto registrado para ese mes.

El crecimiento estuvo explicado principalmente por un aumento del 25,3% en las cantidades exportadas y una suba del 3,9% en los precios . Además, la serie desestacionalizada mostró un avance significativo respecto del mes anterior.

Entre los rubros más dinámicos se destacaron:

Productos primarios , con una suba del 56,2%, impulsados especialmente por los cereales.

, con una suba del 56,2%, impulsados especialmente por los cereales. Manufacturas de origen industrial , que crecieron 26,4%.

, que crecieron 26,4%. Combustibles y energía , que alcanzaron su valor más alto con US$ 1.235 millones.

, que alcanzaron su valor más alto con US$ 1.235 millones. Manufacturas de origen agropecuario, con un incremento del 18,9%.

Comercio exterior de bienes Comercio exterior de bienes: Productos primarios fue el rubro exportador de mayor suba interanual (56,2%). Indec

Importaciones y principales socios comerciales

Por su parte, las importaciones sumaron US$ 6.122 millones, con una suba interanual del 1,7%. Este incremento se explicó por el aumento de los precios (5,8%), ya que las cantidades importadas registraron una caída del 3,7%.

El intercambio comercial argentino se concentró principalmente con Brasil, China, Unión Europea, Estados Unidos e India. En total, el comercio exterior alcanzó los US$ 14.766 millones, lo que representa un incremento del 16,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Las exportaciones de bienes en marzo de 2026 Las exportaciones de bienes en marzo de 2026. Indec

28 meses consecutivos con saldo positivo

Con este resultado, la Argentina acumula 28 meses consecutivos de superávit comercial, consolidando una tendencia positiva en el sector externo.

No obstante, el informe del Indec advirtió una caída en los términos del intercambio, producto de una mejora en los precios de las importaciones y un deterioro relativo en los valores de exportación