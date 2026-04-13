El Centro de Viñateros proyecta una suba del precio del vino por el crecimiento exportador

El aumento en la exportación de vino a granel empieza a marcar un cambio en el escenario del sector vitivinícola argentino , luego de meses atravesados por bajos precios y dificultades comerciales. Este repunte aparece como una señal concreta para reactivar el mercado de traslado.

En un contexto de menor consumo interno y desafíos en competitividad, el crecimiento de los envíos al exterior abre una expectativa de mejora en los precios y en la dinámica de la cadena productiva.

Desde la Comisión Directiva del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este señalaron que “el incremento en los volúmenes de exportaciones de vino a granel, tal como ha informado el INV , es una buena noticia para esperar una recuperación del mercado de traslado, esto es, generando una perspectiva optimista ”.

El sector viene de un período adverso, en el que, según describieron, se combinaron “la caída en el consumo interno, los bajos precios y los desafíos logísticos internacionales, y la disminuida competitividad de la industria por altos costos y falta de financiamiento”. A pesar de este escenario, destacaron que “ el vino argentino sigue abriéndose paso en los mercados externos ”.

En este marco, explicaron que el aumento de exportaciones, junto con una menor producción, genera nuevas condiciones: “esta realidad, sumada a las estimaciones de una cosecha de uvas muy ajustada, configura un escenario de ‘escasez relativa’”.

Un nuevo escenario que puede mejorar los precios del vino

El contexto de menor disponibilidad de uva y mayor dinamismo exportador podría generar cambios concretos en los precios del vino de traslado. Desde el sector sostienen que esta “escasez relativa” obliga a los actores comerciales a anticiparse y asegurar volumen, lo que podría traducirse en valores más alineados con los costos reales de producción.

En esa línea, indicaron que este escenario “debería incentivar a los actores de la cadena comercial a asegurar su abastecimiento de forma temprana, impulsando así una mejora en los precios del vino acorde a los costos reales de la producción e industria”.

Finalmente, remarcaron la importancia de una respuesta coordinada de toda la cadena. “Hacemos un llamado a la cadena de valor para actuar con la responsabilidad que este cambio de ciclo exige”, expresaron, y concluyeron que “la recuperación de las expectativas es el primer paso para devolver la rentabilidad al sector primario e industrial”.