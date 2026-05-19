El pintor Helmut Ditsch reclama la devolución de una de sus obras a la Casa Rosada

Tras remover una réplica de su pintura sobre el glaciar Perito Moreno, el Poder Ejecutivo nacional ignora los reclamos del artista plástico argentino, quien demanda formalmente la restitución inmediata de la pieza artística. El artista tiene viñas en San Martín y lanzó un "vino peronista".

El artista plástico argentino Helmut Ditsch, actualmente radicado en Viena, Austria, realizó un fuerte reclamo público dirigido al gobierno nacional por la quita y la falta de restitución de una réplica de The triumph of nature, su obra inspirada en el glaciar Perito Moreno. El cuadro permaneció exhibido en una de las salas de la Casa Rosada durante 13 años bajo la modalidad de préstamo a largo plazo.

La obra de Ditsch que fue retirada La pieza fue descolgada de la sede gubernamental en marzo de este año, coincidiendo temporalmente con el tratamiento legislativo de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación. Pese a haber enviado reiterados correos electrónicos a la Secretaría General de la Presidencia a lo largo de tres semanas para conocer el paradero de la pintura, el pintor (quien también tiene viñedos en Mendoza, puntualmente en San Martín).

Ante el silencio de las autoridades, el creador difundió un mensaje público en el que manifestó: "Che, ¡no se roben mi obra!". En su descargo, Ditsch aclaró las condiciones de la exhibición en la sede oficial: "Ustedes tienen todo el derecho de descolgarla, pero la obligación de devolvérmela".

El pintor dice que el Gobierno no compró su obra Asimismo, el autor precisó que "la Casa Rosada jamás compró, el Gobierno jamás compró ninguna obra mía", detallando que la condición estipulada del préstamo obligaba a que se le informara ante cualquier movimiento, debido al valor material del impreso.

Fuentes oficiales consultadas indicaron que el retiro se debió a una decisión de "reforzar y poner al resguardo" el ploteo. No obstante, ante la persistencia de la falta de entrega, el pintor concluyó: "Como no contestan mis mails, me comunico a través de esta vía para pedirles otra vez, amablemente, que me devuelvan la obra así se la puedo entregar a alguna institución oficial, pública, que sepa valorarla más de lo que hacen ustedes".