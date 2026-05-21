SanCor en venta: seis empresas nacionales y extranjeras se disputan los activos de la histórica láctea

La crisis de SanCor ha llegado a un punto de inflexión, luego de que la Justicia santafesina declarara la quiebra de la emblemática cooperativa láctea a fines de abril, el proceso de venta de sus activos y unidades productivas se puso en marcha formalmente.

En una reunión clave realizada en la sede central de Sunchales , representantes judiciales y la administración de la firma recibieron a los seis grupos empresarios interesados en adquirir lo que queda del gigante lácteo.

El proceso, supervisado por el juez Marcelo Gelcich , ha despertado el interés de importantes jugadores del sector alimenticio, tanto locales como internacionales. Entre los oferentes confirmados por el gremio Atilra se encuentran:

La caída de SanCor es el resultado de años de deterioro financiero. La cooperativa pasó de procesar más de 3 millones de litros de leche diarios en su época de esplendor a apenas 500.000 litros durante el último año. Actualmente, solo conserva seis plantas industriales de las catorce que supo operar, y la mayoría funciona muy por debajo de su capacidad instalada.

El pasivo de la empresa es asfixiante: arrastra una deuda total de USD 120 millones. El desglose judicial revela cifras críticas, incluyendo más de $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero de 2026, y deudas impositivas y previsionales que superan los $6.349 millones.

A pesar de la quiebra, la Justicia permitió que la empresa siga operando bajo una "quiebra con continuidad de explotación" para evitar un perjuicio mayor a los 914 trabajadores directos y a los acreedores. El juez Gelcich justificó la medida al considerar que la cooperativa ya no era económicamente viable en el mediano plazo a través de un concurso preventivo.

El próximo paso fundamental será la publicación del pliego licitatorio, prevista para los próximos días, lo que permitirá a los interesados formalizar sus propuestas bajo la premisa de que "el que compra, compra todo". Mientras tanto, la comunidad de Sunchales y el sector lechero nacional aguardan con cautela el desenlace de una operación que podría redibujar el mapa de la industria láctea en Argentina.