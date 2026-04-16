La firma láctea SanCor pidió finalmente su quiebra

La histórica cooperativa láctea SanCor dio un paso decisivo en su crisis: presentó su propia solicitud de quiebra ante la Justicia, tras admitir que ya no puede afrontar sus compromisos financieros. La presentación se realizó al cierre de la jornada judicial del miércoles, en el marco del concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 , y fue confirmada tanto por autoridades de Santa Fe como por el gremio lechero Atilra.

Adiós a Garbarino: la Justicia ordenó la quiebra de la empresa tras años de crisis e intentos de rescates

El dato central que explica el desenlace es el nivel de endeudamiento .

Según el proceso judicial de verificación de créditos, se analizaron 1.519 acreedores sobre un total de 2.702 denunciados, lo que expuso un pasivo multimillonario que ronda los USD 120 millones - con unos USD 90 millones en dólares y más de 40.000 millones en pesos- . Además, se arrastra una pesada deuda laboral: salarios impagos durante meses, aguinaldos adeudados y aportes retenidos que nunca fueron girados a la obra social ni al sindicato.

Desde 2017, la empresa atraviesa un proceso de achique sostenido: pasó de procesar cerca de 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000, perdió participación en el mercado -en su momento, fue la gran rival de La Serenísima-, vendió marcas emblemáticas y redujo su estructura industrial.

Hoy, su operación es mínima en comparación con lo que fue uno de los gigantes del sector lácteo argentino.

En paralelo, los trabajadores vienen sosteniendo la actividad en condiciones extremas.

Desde Atilra denunciaron que la empresa adeuda hasta ocho meses de sueldos y que, en muchos casos, el sistema de salud de los empleados se mantuvo gracias al fondo solidario del sindicato, ante la falta de aportes de la compañía. De hecho, ya en marzo de 2026 el gremio había impulsado su propio pedido de quiebra, argumentando un estado de “cesación de pagos e insolvencia generalizada” .

A modo de repaso sobre su historia, en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se frustró una asociación de SanCor con Adecoagro, vinculada en ese momento al magnate George Soros, y se reemplazó por un financiamiento de Venezuela por USD 80 millones.

Años más tarde, la propia SanCor terminaría vendiendo activos a Adecoagro, hoy controlada por el ecosistema cripto de Tether.

¿Fin o nueva etapa para SanCor tras la quiebra?

Desde el sindicato sostienen que puede abrir una nueva etapa, con la posibilidad de continuidad productiva bajo otro esquema, sin la estructura que llevó a la cooperativa al colapso. Ese escenario, es decir, el de quiebra con continuidad, ya fue planteado en otras instancias como una vía para preservar empleos y mantener viva una marca histórica.