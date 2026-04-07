Créditos hipotecarios: cuál es el ingreso necesario para acceder a un préstamo de U$D 75.000

En el marco de la reaparición de los créditos hipotecarios en el sistema financiero argentino, el Banco Nación mantiene una línea de préstamos ajustados por UVA destinada a la compra de la primera vivienda .

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Estos créditos, que se actualizan según la inflación, permiten que el valor de la cuota mensual se equipare en ciertos niveles al costo de un alquiler promedio.

Para una operación de compra de un inmueble valuado en USD 100.000 , la entidad bancaria financia hasta el 75% del valor total , lo que equivale a un préstamo de USD 75.000 . Sin embargo, los requisitos de ingresos varían significativamente según el plazo del crédito y la relación del solicitante con el banco.

Según los datos del simulador de la entidad, un cliente que percibe sus haberes en el Banco Nación y opta por un plazo de 20 años (con una tasa del 6%) debe acreditar ingresos netos totales de $3.657.670 para afrontar una cuota de $914.418.

Si el plazo se extiende a 30 años , el ingreso familiar necesario desciende a $3.234.476 , con una cuota mensual estimada en $808.619.

Crédito Hipotecario

La situación se modifica para quienes no son clientes de la institución, ya que la tasa nominal anual se eleva al 12%. En este caso, para un préstamo a 30 años, se requieren ingresos netos de $4.366.460 para cubrir una cuota mensual de $1.091.615.

Realidad del mercado

A pesar de la recuperación en la otorgación de estos créditos, el acceso sigue estando limitado a un segmento seleccionado de la población. Las condiciones actuales exigen estabilidad laboral e ingresos formales elevados, lo que deja fuera de competencia a trabajadores informales, cuentapropistas o aquellos con ingresos variables.

Por otro lado, la cuota de un crédito hipotecario para una vivienda propia comienza a mostrarse competitiva frente al mercado de alquileres. Actualmente, alquilar un departamento de tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires cuesta, en promedio, $1.094.451 mensuales, una cifra superior a la cuota de un crédito a 30 años para un cliente del banco.

Finalmente, aunque el volumen de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires registró una caída interanual del 17% en febrero de 2026, el uso de hipotecas se mantiene presente en el 17% de las operaciones totales de compraventa, consolidando una tendencia de capitalización para quienes logran cumplir con los estrictos requisitos bancarios.