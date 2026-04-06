6 de abril de 2026 - 21:40

Escala la polémica por los créditos del Banco Nación y suma críticas de la oposición

Dirigentes opositores y sindicales cuestionaron los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios de La Libertad Avanza. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció medidas para exigir igualdad en el acceso a préstamos tras la polémica.

Créditos del Banco Nación: la oposición denuncia posibles irregularidades.

Créditos del Banco Nación: la oposición denuncia posibles irregularidades.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza (LLA) sigue generando repercusiones. El caso ahora suma nuevas críticas desde la oposición.

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Distintos sectores políticos y sindicales cuestionan posibles irregularidades en la operatoria, en particular por presuntas violaciones a la Ley de Ética Pública y por las condiciones preferenciales de los préstamos.

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Reclamo sindical y pedido de igualdad

En ese contexto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció que durante dos semanas afiliados del gremio acudirán a sucursales del banco en todo el país para exigir acceso a créditos en condiciones similares.

Según explicó, el objetivo es reclamar tasas, montos y plazos equivalentes a los otorgados a funcionarios, en medio de un contexto donde amplios sectores de la población enfrentan dificultades para acceder a la vivienda.

“Estas irregularidades pueden escalar en una gran causa de corrupción”, advirtió el dirigente, quien también cuestionó que muchos ciudadanos no puedan acceder a financiamiento habitacional.

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Montos elevados y tasas cuestionadas

De acuerdo con datos difundidos, los créditos habrían sido otorgados por montos de entre 100 y 500 millones de pesos, con una tasa cercana al 4,3% anual, muy por debajo de las condiciones del mercado financiero privado.

Esta diferencia generó fuertes críticas por un posible trato preferencial en el uso de recursos públicos. El exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, también cuestionó la operatoria y consideró que se trata de una “dilapidación de recursos”.

Además, sostuvo que la banca pública no debería destinar financiamiento a viviendas premium y advirtió que la entidad estaría actuando con criterios propios de un banco privado.

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