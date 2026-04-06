Escala la polémica por los créditos del Banco Nación y suma críticas de la oposición

La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza (LLA) sigue generando repercusiones. El caso ahora suma nuevas críticas desde la oposición.

Créditos de hasta $400 millones para funcionarios y diputados libertarios: para Caputo "no hay nada ilegal"

Distintos sectores políticos y sindicales cuestionan posibles irregularidades en la operatoria , en particular por presuntas violaciones a la Ley de Ética Pública y por las condiciones preferenciales de los préstamos.

En ese contexto, el secretario general de ATE , Rodolfo Aguiar, anunció que durante dos semanas afiliados del gremio acudirán a sucursales del banco en todo el país para exigir acceso a créditos en condiciones similares.

Los funcionarios del gobierno no cumplieron ningún requisito, no reunieron las mínimas condiciones para acceder al crédito hipotecario e igual le otorgaron montos multimillonarios. Siguen acumulando delitos, agrandan sus prontuarios, terminan todos en cana! pic.twitter.com/pKY1NnAoRk

Según explicó, el objetivo es reclamar tasas, montos y plazos equivalentes a los otorgados a funcionarios, en medio de un contexto donde amplios sectores de la población enfrentan dificultades para acceder a la vivienda.

“Estas irregularidades pueden escalar en una gran causa de corrupción” , advirtió el dirigente, quien también cuestionó que muchos ciudadanos no puedan acceder a financiamiento habitacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2040867173673914544&partner=&hide_thread=false AHORA!!

ATE ORGANIZA A MÁS DE 1.000 DELEGADOS Y A LOS AFILIADOS PARA QUE SOLICITEN CRÉDITOS EN EL BANCO NACIÓN ESTA SEMANA EN TODO EL PAÍS!!



No vinieron a destruir el Estado, VINIERON A SERVIRSE DE ÉL. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los MISMOS MONTOS,… pic.twitter.com/rIKO9qXPFL — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 5, 2026

Montos elevados y tasas cuestionadas

De acuerdo con datos difundidos, los créditos habrían sido otorgados por montos de entre 100 y 500 millones de pesos, con una tasa cercana al 4,3% anual, muy por debajo de las condiciones del mercado financiero privado.

Esta diferencia generó fuertes críticas por un posible trato preferencial en el uso de recursos públicos. El exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, también cuestionó la operatoria y consideró que se trata de una “dilapidación de recursos”.

Además, sostuvo que la banca pública no debería destinar financiamiento a viviendas premium y advirtió que la entidad estaría actuando con criterios propios de un banco privado.