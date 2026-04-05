ATE reclama igualdad en créditos del Banco Nación tras denuncias por préstamos preferenciales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) impulsa un reclamo a nivel nacional para que sus afiliados accedan a créditos en el Banco Nación con las mismas tasas, montos y plazos que, según denuncian, fueron otorgados a funcionarios y allegados a La Libertad Avanza (LLA).
La iniciativa busca que más de 1.000 delegados y trabajadores estatales gestionen estos préstamos durante la semana en distintas sucursales del país, en un contexto de creciente polémica por supuestas irregularidades en la asignación de créditos.
Denuncias por préstamos preferenciales
El sindicato sostiene que los créditos otorgados a dirigentes oficialistas podrían derivar en una causa de corrupción, al considerar que se habrían concedido en condiciones ventajosas.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la situación: “No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores queremos créditos con las mismas condiciones que los funcionarios”, afirmó.
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Aguiar también apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó la coherencia del discurso oficial sobre el ajuste y la austeridad. “El Gobierno habla de terminar con los privilegios, pero otorga créditos multimillonarios en condiciones que no se aplican al resto de la sociedad”, sostuvo.
Además, reclamó explicaciones oficiales y la apertura de una investigación administrativa, junto con posibles denuncias penales.
Caso testigo y contexto económico
El dirigente sindical mencionó como ejemplo el caso de Leandro Massaccesi, quien habría accedido a un crédito recientemente y luego fue desvinculado de su cargo. Según ATE, estas situaciones evidencian falta de requisitos básicos, como la estabilidad laboral, que sí se exige a otros solicitantes.
El gremio enmarca su reclamo en un contexto de dificultades económicas, con caída del poder adquisitivo, problemas de acceso a la vivienda y un escenario de ajuste que afecta a trabajadores, jubilados y comerciantes.
Próximos pasos
La estrategia será definida formalmente en la reunión del Consejo Directivo Nacional de ATE, prevista para el jueves 9 en la Ciudad de Buenos Aires, donde participarán representantes de todo el país.
El objetivo es coordinar acciones a nivel federal para exigir igualdad de condiciones en el acceso al crédito y visibilizar la denuncia.