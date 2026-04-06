6 de abril de 2026 - 09:59

Créditos de hasta $400 millones para funcionarios y diputados libertarios: para Caputo "no hay nada ilegal"

El ministro de Economía defendió a funcionarios que tomaron créditos hipotecarios y aseguró que no hubo irregularidades ni condiciones especiales.

Caputo aseguró que los préstamos se otorgaron con las mismas condiciones que para cualquier ciudadano.

Caputo aseguró que los préstamos se otorgaron con las mismas condiciones que para cualquier ciudadano.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a funcionarios del Gobierno que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación en medio de cuestionamientos y una presentación judicial para investigar posibles irregularidades. “No hay nada ilegal ni mucho menos de inmoral”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

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La polémica se desató tras la difusión de una lista de dirigentes y funcionarios que obtuvieron préstamos por montos elevados. Caputo rechazó las críticas y aseguró que el acceso a estos créditos es “absolutamente normal” y se da en igualdad de condiciones que para cualquier ciudadano.

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Por qué Luis Caputo defendió a funcionarios que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación

Durante una entrevista con Luis Majul en LN+, Luis Caputo explicó que los préstamos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier solicitante. “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, sostuvo.

El ministro remarcó que incluso incentivó a su equipo a acceder a este tipo de financiamiento. “Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única”, afirmó.

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El ministro afirmó que incluso recomendó a su equipo acceder a créditos hipotecarios.

El ministro afirmó que incluso recomendó a su equipo acceder a créditos hipotecarios.

En ese sentido, destacó el impacto económico de estas herramientas: “El desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”. También subrayó su dimensión social: “Es la mayor justicia social: ¿qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagarla cash?”.

Caputo también rechazó las acusaciones de privilegios y apuntó contra las críticas: “No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”.

Además, puso como ejemplo el caso de Federico Furiase: “Federico Furiase, de hecho, fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común, y todos han hecho lo mismo”. Y agregó: “Es absolutamente normal que los pidan en el Banco Nación ya que nosotros, como funcionarios, cobramos en la entidad”.

Por último, buscó dimensionar el alcance del tema: “El Banco Nación dio más de 27.000 créditos hipotecarios. Los que han sacado funcionarios no representan el 0,2%”.

La investigación judicial y el impacto político en el Gobierno

El caso tomó relevancia institucional luego de que la diputada Mónica Frade presentara una denuncia para que se investigue si existieron irregularidades o conflicto de intereses en la adjudicación de créditos hipotecarios de entre $100 millones y $400 millones.

Entre los nombres que figuran se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, con un crédito de $373.000.000; y Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con un préstamo de $367.059.000. También aparecen Emiliano Mongilardi, director de YPF, y los diputados Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde y Mariano Campero.

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La polémica escaló tras una denuncia judicial para investigar posibles irregularidades.

La polémica escaló tras una denuncia judicial para investigar posibles irregularidades.

Caputo también se refirió al caso de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien fue desplazado tras conocerse que había tomado un crédito. “Sandra me llamó para aclararme que no tuvo nada que ver con eso. De hecho, me dijo ‘tengo otros funcionarios que tienen crédito’”, relató el ministro, desligando el hecho de cualquier sanción vinculada al préstamo.

En paralelo, el titular de Economía buscó llevar tranquilidad sobre el impacto en los mercados y aseguró que estos episodios no afectan el rumbo económico. “Lo de Adorni no afecta a la economía en absoluto; lo que realmente influye es la volatilidad política”, afirmó.

Finalmente, planteó que el principal riesgo para la estabilidad es un eventual cambio político: advirtió que el regreso del kirchnerismo generaría incertidumbre en los actores económicos y condiciona decisiones como el ahorro o la inversión.

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