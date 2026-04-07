Caputo cruzó a Fernández Sagasti por un crédito hipotecario y la mendocina contestó: "Chequeá"

La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación sumó un nuevo capítulo tras el cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y las dirigentes opositoras Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada.
La senadora Anabel Fernández Sagasti y la diputada Julia Strada respondieron al ministro Luis Caputo tras ser mencionadas en la polémica. Ambas rechazaron las acusaciones y defendieron públicamente sus créditos hipotecarios.
La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación sumó un nuevo capítulo tras el cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y las dirigentes opositoras Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada.
El conflicto se desató luego de que Caputo respondiera en redes sociales a una publicación que mencionaba a ambas legisladoras como beneficiarias de créditos del Banco Nación, con un comentario irónico que generó la inmediata reacción de las dirigentes.
Fernández Sagasti rechazó las afirmaciones del ministro y aclaró que su crédito fue tomado en 2018, antes de la actual gestión, y que está debidamente declarado.
“Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el Gobierno. Antes de hablar, chequea. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde”, expresó.
Además, cuestionó al funcionario por la situación de otros casos vinculados al oficialismo.
Por su parte, Strada también salió al cruce de Caputo y lo acusó de intentar desviar la atención de la polémica. “Me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda”, sostuvo.
La diputada detalló además el proceso de su crédito hipotecario, iniciado en 2025 y finalizado en 2026, y aseguró que tomó un monto menor al que le ofrecían para evitar dificultades en el pago de las cuotas.
La discusión escaló con la intervención de Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, quien también cuestionó a la oposición. Strada le respondió directamente y lo desafió a mostrar la documentación de su propio crédito: “Mostrá los papeles de tu crédito papi”, le reclamó Strada a Carreira.