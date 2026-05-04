Fondo para la Transformación: el ministro Rodolfo Vargas Arizu explicó cómo será el cambio

El Fondo para la Transformación será reemplazado por la Dirección de Financiamiento Productivo. Rodolfo Vargas Arizu dio detalles de cómo funcionará.

El Gobierno de Mendoza avanza en una reconfiguración de una de sus herramientas históricas de financiamiento productivo. Luego del anuncio del gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, confirmó que el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FpTyC) será reemplazado por una nueva Dirección de Financiamiento Productivo.

De este modo, se busca adaptar la política crediticia provincial a un contexto económico y tecnológico distinto. “El Fondo cumplió un papel clave en el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas”, expresó el ministro. Sin embargo, el propio Vargas Arizu reconoció que su esquema de funcionamiento —basado en préstamos a tasas negativas— estaba erosionando su capacidad operativa. “Duró 35 años, lo cual no es malo, pero es consecuencia de tasas negativas permanentes: te vas quedando sin capital”, explicó el funcionario.

A estas dificultades se suman los cambios estructurales en el sistema financiero, donde la digitalización y la eficiencia operativa reducen la necesidad de estructuras administrativas amplias. En ese marco, la decisión es avanzar con su disolución formal manteniendo el espíritu del instrumento. La nueva Dirección de Financiamiento Productivo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Producción, con participación del área de Hacienda.

El proyecto de ley que formalizará estos cambios será enviado a la Legislatura en las próximas semanas. Allí se definirá, entre otros aspectos, el volumen de recursos que manejará la nueva dirección y los criterios de asignación. Con este rediseño, el Gobierno apuesta a preservar una herramienta histórica bajo un modelo más austero, focalizado y alineado con las condiciones actuales de la economía.

Cómo funcionará la Dirección de Financiamiento Productivo El funcionario explicó que la principal diferencia es que se hará un esquema de fondeo atado al presupuesto provincial. Es decir, dejará de operar como un fondo autónomo para convertirse en una herramienta flexible, financiada año a año según las prioridades fiscales. “El objetivo es mantener la herramienta, porque creemos que es útil”, sostuvo el ministro. El ministro cuestionó esquemas anteriores de promoción económica por fuera del presupuesto, y planteó que las políticas de financiamiento deben ser “de orden general” y no discrecionales.