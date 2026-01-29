29 de enero de 2026 - 09:28

Cuáles serán las ciudades argentinas más avanzadas dentro de 40 años, según la Inteligencia Artificial

Conocé los motivos técnicos por los que Córdoba fue seleccionada como la sede administrativa perfecta y cómo ChatGPT proyecta el futuro de nuestras ciudades.

Conocé el futuro de las ciudades argentinas según la IA.

La inteligencia artificial acaba de romper el tablero político y territorial de Argentina. Un análisis detallado realizado por ChatGPT determinó cuales son las ciudades con mejores condiciones para albergar los poderes del Estado, dejando atrás la histórica centralidad de Buenos Aires y abriendo un debate urgente sobre el futuro de nuestras provincias.

Este cambio no responde a una voluntad política, sino a una simulación técnica basada en variables objetivas de infraestructura y logística. Si te preguntás cómo impactaría esto en tu vida cotidiana, la respuesta reside en un mapa nacional mucho más equilibrado y eficiente.

Córdoba: la ganadora del ranking técnico según ChatGPT

A partir de un procesamiento de datos realizado por ChatGPT, la ciudad de Córdoba surge como la alternativa más adecuada para desempeñar la función de capital en reemplazo de Buenos Aires. La selección se basa en elementos verificables como su localización geográfica estratégica, el tamaño de su población y su consolidado nivel de infraestructura urbana.

Estar ubicada en el centro del país permite un acceso más equitativo desde diversas regiones, lo que facilitaría la desconcentración del poder político. Según los datos analizados por la IA, Córdoba ya cuenta con un sistema de transporte maduro, incluyendo un aeropuerto internacional y conexiones ferroviarias, lo que reduciría la necesidad de inversiones iniciales desmedidas.

Además, el análisis destaca la capacidad institucional de la ciudad, que posee un ecosistema universitario consolidado desde el siglo XVII. Esto garantiza una base de recursos humanos capacitados para sostener el funcionamiento del aparato estatal sin tener que empezar de cero en una nueva locación.

El futuro de Buenos Aires: drones y el Obelisco subterráneo

Mientras Córdoba se posiciona como sede administrativa, ChatGPT también proyectó cómo se transformará Buenos Aires en los próximos 100 años. El icónico Obelisco dejaría de ser un monumento estático para convertirse en un nodo urbano hiperconectado, donde el tránsito en superficie sería reemplazado por una red subterránea de transporte eléctrico automatizado.

La simulación de la IA detalla cambios radicales en puntos clave de la actual capital:

  • Puerto Madero: Evolucionaría hacia un distrito inteligente con edificios bioclimáticos y sistemas autónomos de transporte a demanda, complementados por drones para entregas.
  • Teatro Colón: Mantendría su estructura original mediante materiales autorreparables y escaneo 3D, transmitiendo espectáculos inmersivos a través de redes cuánticas.
  • La Boca: Ante el ascenso del nivel del río, el barrio adoptaría defensas hídricas móviles y estructuras flotantes modulares para mantener su habitabilidad.
La Argentina que viene: tecnología y gestión de datos

Este ejercicio de simulación técnica de ChatGPT coincide con un movimiento real que ya está ocurriendo en el país. Actualmente, una Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial, que incluye a centros urbanos como Mendoza, Rosario y la propia Córdoba, ya trabaja en implementar políticas basadas en datos para mejorar la seguridad y la movilidad urbana.

Incluso estudios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirman que ciudades como Mendoza y Córdoba están ganando terreno en planificación y sostenibilidad, ubicándose inmediatamente después de CABA en capacidad de gestión estratégica.

