El color anaranjado en los pájaros ayuda a prevenir el daño celular, según una investigación

Un estudio científico reciente reveló que el color anaranjado presente en algunas aves esconde un mecanismo clave que protege a las células del daño oxidativo.

Este descubrimiento redefine el significado del color naranja en algunos pájaros.

Durante años, el color del plumaje en los pájaros fue interpretado como una simple señal de apareamiento o supervivencia. Sin embargo, una nueva investigación científica sugiere que esos tonos anaranjados esconden una función mucho más profunda y vital para el organismo de las aves.

El hallazgo surge de un estudio experimental que analizó cómo ciertos pigmentos influyen directamente en la salud celular. Los resultados abren una puerta inesperada: el color no solo comunica, también protege, y podría cumplir un rol antioxidante clave en algunas especies.

pigmento anaranjado en aves
Qué descubrió el estudio sobre el pigmento anaranjado y la salud celular

La investigación fue publicada en la revista científica PNAS Nexus y estuvo liderada por el biólogo Ismael Galván junto a su equipo.

El estudio se centró en 65 pinzones cebra adultos, una especie ampliamente utilizada en investigaciones biológicas por su genética bien documentada y su marcado dimorfismo sexual.

Los ejemplares fueron divididos en dos grupos: uno de control y otro de tratamiento

En este último, los pinzones machos recibieron una combinación específica de cisteína dietética y ML349, un fármaco que bloquea la síntesis de feomelanina, uno de los pigmentos responsables de tonos rojizos y anaranjados.

  • El objetivo fue analizar cómo la inhibición de este pigmento afectaba los niveles de estrés oxidativo y el daño celular.
  • Los resultados mostraron que la feomelanina no es solo un pigmento visual, sino que cumple una función protectora a nivel celular.
  • Al interferir en su producción, los investigadores observaron un aumento en marcadores de daño oxidativo, lo que advirtió que este pigmento actúa como un amortiguador frente a procesos que deterioran las células.

Este descubrimiento aporta evidencia de que ciertos colores en las aves están directamente ligados a la salud interna del organismo.

pigmento anaranjado en aves

Por qué el color del plumaje cumple una función biológica y evolutiva

Más allá del experimento puntual, el estudio propone una reinterpretación del rol evolutivo del color en las aves.

  • Tradicionalmente, los tonos anaranjados y rojizos se asociaron a señales sexuales o a indicadores de calidad genética visibles para posibles parejas.
  • Sin embargo, los datos obtenidos indican que estos pigmentos también cumplen una función antioxidante, ayudando a reducir el daño celular causado por procesos metabólicos normales.
  • La feomelanina, en particular, estaría involucrada en mecanismos que equilibran sustancias reactivas dentro del cuerpo, protegiendo tejidos y órganos.

Esto significa que las aves con plumajes más intensos “lucen” más saludables, aunque también lo son a nivel fisiológico. Desde una perspectiva evolutiva, esto refuerza la idea de que el color puede ser una señal honesta de salud, ya que su producción implica beneficios y costos metabólicos.

pigmento anaranjado en aves

El estudio demuestra que el pigmento anaranjado en los pájaros cumple una función mucho más profunda de lo que se creía: protege las células del daño oxidativo y aporta ventajas para la salud de su organismo.

