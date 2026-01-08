El color anaranjado en los pájaros ayuda a prevenir el daño celular, según una investigación

Durante años, el color del plumaje en los pájaros fue interpretado como una simple señal de apareamiento o supervivencia. Sin embargo, una nueva investigación científica sugiere que esos tonos anaranjados esconden una función mucho más profunda y vital para el organismo de las aves .

El hallazgo surge de un estudio experimental que analizó cómo ciertos pigmentos influyen directamente en la salud celular. Los resultados abren una puerta inesperada: el color no solo comunica, también protege, y podría cumplir un rol antioxidante clave en algunas especies.

La investigación fue publicada en la revista científica PNAS Nexus y estuvo liderada por el biólogo Ismael Galván junto a su equipo.

Este descubrimiento redefine el significado del color naranja en algunos pájaros.

El estudio se centró en 65 pinzones cebra adultos , una especie ampliamente utilizada en investigaciones biológicas por su genética bien documentada y su marcado dimorfismo sexual.

En este último, los pinzones machos recibieron una combinación específica de cisteína dietética y ML349, un fármaco que bloquea la síntesis de feomelanina, uno de los pigmentos responsables de tonos rojizos y anaranjados.

El objetivo fue analizar cómo la inhibición de este pigmento afectaba los niveles de estrés oxidativo y el daño celular.

Este descubrimiento aporta evidencia de que ciertos colores en las aves están directamente ligados a la salud interna del organismo.

pigmento anaranjado en aves WEB

Por qué el color del plumaje cumple una función biológica y evolutiva

Más allá del experimento puntual, el estudio propone una reinterpretación del rol evolutivo del color en las aves.

Tradicionalmente, los tonos anaranjados y rojizos se asociaron a señales sexuales o a indicadores de calidad genética visibles para posibles parejas.

Esto significa que las aves con plumajes más intensos “lucen” más saludables, aunque también lo son a nivel fisiológico. Desde una perspectiva evolutiva, esto refuerza la idea de que el color puede ser una señal honesta de salud, ya que su producción implica beneficios y costos metabólicos.

pigmento anaranjado en aves WEB

El estudio demuestra que el pigmento anaranjado en los pájaros cumple una función mucho más profunda de lo que se creía: protege las células del daño oxidativo y aporta ventajas para la salud de su organismo.