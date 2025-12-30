30 de diciembre de 2025 - 17:05

Por qué los pájaros siempre cantan al amanecer: un estudio lo explica

No es casualidad que canten siempre al amanecer: la ciencia descubrió qué ocurre en las primeras horas del día que impulsa a los pájaros a cantar todos juntos.

Cada sonido matutino de los pájaros está avisando algo, como señal de supervivencia, territorio y vida en movimiento.

Cada sonido matutino de los pájaros está avisando algo, como señal de supervivencia, territorio y vida en movimiento.

Por Lucas Vasquez

Cuando el sol todavía no apareció del todo y el silencio domina, los sonidos de las aves se repiten al unísono: los pájaros comienzan a cantar. Este comportamiento, casi como un coro al amanecer, despertó durante años la curiosidad de científicos, que finalmente lograron explicar qué lo provoca y por qué sucede siempre a la misma hora.

Lejos de ser un acto espontáneo, el canto matutino responde a una combinación precisa de biología, evolución y condiciones ambientales. Investigaciones revelan que cantar al amanecer no solo es estratégico para las aves, sino también clave para su supervivencia, reproducción y comunicación diaria.

pájaros cantando al amanecer
Cada sonido matutino de los pájaros está avisando algo, como señal de supervivencia, territorio y vida en movimiento.

Cada sonido matutino de los pájaros está avisando algo, como señal de supervivencia, territorio y vida en movimiento.

La biología detrás del canto de los pájaros al amanecer

Estudios científicos del Instituto Coreano de Investigación Cerebral explican que el canto al amanecer está profundamente ligado al reloj biológico de las aves. Durante la noche, los niveles de hormonas relacionadas con la energía y la actividad comienzan a aumentar gradualmente.

  • Con las primeras señales de luz, aunque todavía sea tenue, el sistema nervioso de los pájaros se activa y desencadena una respuesta vocal casi inmediata.
  • Por eso, una de las razones principales es que al amanecer el aire es más frío y denso, lo que permite que el sonido viaje más lejos y con mayor claridad. Esto hace que los cantos sean más efectivos para comunicarse con otras aves sin necesidad de gastar demasiada energía.
  • Además, hay menos ruido ambiental: no hay viento fuerte, tráfico ni actividad humana intensa, lo que favorece que los mensajes sonoros se escuchen mejor.

Desde el punto de vista evolutivo, este momento del día también resulta clave para marcar territorio. Los machos, especialmente, utilizan el canto para advertir a posibles rivales que ese espacio ya está ocupado. Al hacerlo temprano, logran establecer dominancia antes de que otros pájaros comiencen sus actividades diarias.

Otro factor importante es la búsqueda de pareja

Los cantos matutinos funcionan como una “presentación” de la condición física del ave. Un canto fuerte, constante y complejo indica buena salud, resistencia y capacidad genética, aumentando las posibilidades de atraer a una hembra. Por eso, muchas especies concentran su mayor esfuerzo vocal justo en esas primeras horas.

pájaros cantando al amanecer

Energía, alimentación y estrategia: por qué el amanecer es clave para las aves

Además de la biología, la energía disponible juega un rol central. Durante la noche, las aves no se alimentan y conservan energía. Al amanecer, antes de salir a buscar comida, aprovechan ese “tanque lleno” para cantar intensamente. Más tarde, cuando comienzan a alimentarse y a moverse más, el canto disminuye.

Esto también indica que el canto temprano permite evaluar el entorno sin exponerse demasiado a depredadores. Con poca luz, muchos predadores visuales aún no están activos, lo que reduce el riesgo. Cantar en ese momento resulta más seguro que hacerlo a plena luz del día.

Otro punto clave es la organización social

El canto matutino ayuda a coordinar actividades dentro de una misma especie. A través de sonidos específicos, las aves pueden indicar presencia, reconocer individuos conocidos y mantener la cohesión del grupo. Este intercambio temprano funciona como una “puesta a punto” antes de comenzar la jornada.

Por último, los científicos destacan una curiosidad y es que el coro del amanecer no es idéntico todos los días. Esto se debe a distintos factores como la estación del año, la temperatura, el clima y el período reproductivo. Eso influye en la intensidad y duración del canto. En primavera, por ejemplo, el fenómeno suele ser más largo y ruidoso debido al aumento de actividad reproductiva.

pájaros cantando al amanecer

El canto de los pájaros al amanecer no es un simple espectáculo natural, sino una estrategia perfectamente afinada por la evolución. La combinación de biología, condiciones acústicas, ahorro de energía y comunicación convierte a las primeras horas del día en el momento ideal para cantar.

