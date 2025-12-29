29 de diciembre de 2025 - 17:25

Según la ciencia, los colibríes están cambiando la forma de su pico gracias a la acción humana

No es una predicción lejana: estudios recientes de la ciencia revelan que los colibríes están modificando la forma evolutiva por acciones de las personas.

Por Lucas Vasquez

Durante décadas, la evolución fue entendida como un proceso lento, casi imperceptible para una vida humana. Sin embargo, nuevas investigaciones de la ciencia muestran que algunos pájaros están cambiando a un ritmo inesperado, y los colibríes se convirtieron en uno de los ejemplos más sorprendentes.

La forma de su pico es clave para alimentarse y sobrevivir, pero ya no responde únicamente a la naturaleza. La presencia humana, incluso a través de gestos (inofensivos), está influyendo directamente en su anatomía, generando un cambio que ocurre ante nuestros propios ojos.

Qué descubrió la ciencia sobre el cambio en el pico de los colibríes

Investigaciones publicadas por especialistas en biología evolutiva de la revista Global Change Biology confirmaron que los colibríes de Anna (Calypte anna) están experimentando una modificación medible en la forma de su pico en un período de tiempo extremadamente corto desde el punto de vista evolutivo.

El estudio analizó miles de registros históricos, ejemplares de museo y observaciones actuales para comparar cómo era la anatomía de estas aves décadas atrás y cómo es hoy.

Los científicos detectaron que, en varias especies de colibríes, especialmente en América del Norte, los picos se están volviendo más largos y puntiagudos. Este cambio no es aleatorio: está directamente relacionado con una nueva fuente de alimento introducida masivamente por los humanos, los comedores artificiales con agua azucarada.

¿Por qué cambiaron con el tiempo?

Tradicionalmente, los colibríes desarrollaron picos adaptados a flores específicas, lo que permitía una relación de coevolución entre planta y ave.

  • Sin embargo, la proliferación de bebederos y recipientes domésticos alteró ese equilibrio. Las aves que poseen picos apenas más largos o eficientes para estos recipientes tienen mayor acceso al alimento, sobreviven más y se reproducen con mayor éxito.
  • Los datos revelan que este fenómeno se intensificó a partir de la expansión urbana y suburbana, donde los comederos se volvieron comunes.

En términos científicos, se trata de un claro caso de selección natural inducida por humanos, donde una práctica cultural modifica el rumbo evolutivo de una especie.

Cómo la acción humana está influyendo en la evolución de estas aves

El factor humano detrás de este cambio es mucho más cotidiano de lo que se cree. Colocar un comedero para colibríes parece un acto positivo y bienintencionado, pero su uso constante genera una presión evolutiva directa. Al ofrecer alimento abundante y accesible, se modifican las reglas de supervivencia.

  • Las aves ya no dependen exclusivamente de flores silvestres ni de ciclos naturales. Aquellas con picos más adaptados a los bebederos obtienen más energía con menos esfuerzo.
  • Este gesto provoca que esas características anatómicas se transmitan con mayor frecuencia a las siguientes generaciones, consolidando el cambio.

Además, el estudio señala una consecuencia indirecta: los colibríes podrían estar perdiendo parte de su vínculo con ciertas plantas, lo que afecta la polinización natural. Si el pico se adapta más a un recipiente artificial que a una flor específica, se altera un equilibrio ecológico que tardó miles de años en formarse.

¿Qué aconseja la ciencia?

Los científicos aclaran que no se trata de dejar de alimentar colibríes, sino de comprender el impacto acumulativo de estas acciones.

La intervención humana no solo modifica el comportamiento animal, sino también su cuerpo.

El caso de los colibríes se volvió interesante porque demuestra que la evolución ya no es solo un proceso natural aislado, sino una respuesta a cómo las personas transforman el entorno.

