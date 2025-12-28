Las calandrias podrán visitar el jardín de casa gracias a una planta que los alimenta todo el verano

Las calandrias no siempre aparecen por azar. De hecho, su presencia está directamente relacionada con lo que encuentran en el entorno, y una planta en particular puede atraerlas y alimentarlas durante el verano, y así cuidarlas en el jardín de casa para que luego continúen su camino.
Cuando el calor aprieta y el alimento escasea, ciertas especies vegetales se transforman en una fuente vital para las aves. Entre ellas, existe una que destaca por encima del resto y es un alimento necesario de las calandrias.
Por qué la rosa mosqueta es una planta clave en la alimentación de las calandrias
La rosa mosqueta es mucho más que un arbusto ornamental o una planta conocida por sus usos medicinales. Desde el punto de vista ecológico, cumple una función esencial en la cadena alimentaria de numerosas aves, entre ellas la calandria.
Su mayor atractivo no está en sus flores, sino en sus frutos: los escaramujos, pequeños redondeados que maduran luego de la floración.
Durante el verano, los escaramujos se convierten en una fuente rica y constante de alimento. Contienen azúcares naturales, vitaminas y energía suficiente para sostener a las aves en épocas de altas temperaturas, cuando la búsqueda de comida se vuelve más demandante.
Las calandrias, conocidas por su inteligencia y capacidad de adaptación, identifican rápidamente estos frutos y regresan una y otra vez al mismo lugar.
A diferencia de otras plantas que ofrecen néctar o semillas solo por períodos cortos, la rosa mosqueta mantiene sus frutos durante semanas, lo que garantiza una provisión estable.
Esto genera un efecto claro: las calandrias no solo visitan el jardín, sino que lo incorporan a su recorrido habitual.
Además, al alimentarse de los escaramujos, las aves colaboran con la dispersión de semillas, favoreciendo la reproducción natural de la planta. Se trata de una relación beneficiosa para ambas partes, donde el jardín se transforma en un pequeño ecosistema activo y equilibrado.
Por qué el verano es la temporada ideal para atraer calandrias al jardín
El verano representa un desafío para muchas aves. Las altas temperaturas incrementan sus necesidades energéticas y reducen la disponibilidad de alimento natural. En este contexto, los jardines cumplen un papel fundamental como espacios de refugio y nutrición, especialmente cuando cuentan con plantas estratégicas como la rosa mosqueta.
Las calandrias son aves activas, territoriales y muy sensibles a la oferta alimentaria. Cuando detectan un lugar que les proporciona comida de manera constante, agua y algo de sombra, intentan regresar con frecuencia. La presencia de escaramujos maduros durante el verano es una señal clara de que ese espacio puede sostenerlas.
Otro factor importante es que la rosa mosqueta no necesita pesticidas ni tratamientos químicos. Esto garantiza que los frutos sean seguros para el consumo de las aves, algo clave para que vuelvan sin riesgo. Por eso, los jardines naturales, con plantas rústicas, son los más atractivos para las calandrias.
Asimismo, el verano coincide con momentos de mayor actividad sonora de estas aves. Su canto se intensifica y su presencia se vuelve más notoria, lo que transforma al jardín en un espacio vivo y dinámico.