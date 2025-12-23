23 de diciembre de 2025 - 21:05

Cómo eliminar las babosas en el jardín durante el verano: 3 trucos las alejan en un día

Las babosas aparecen con el calor y dañan plantas y flores. Tres trucos simples y naturales ayudan a alejarlas del jardín rápidamente.

Durante el verano, las babosas se convierten en una de las plagas más molestas del jardín. Con el aumento de la humedad y las temperaturas cálidas, estos moluscos encuentran el ambiente ideal para reproducirse y alimentarse de hojas, brotes y flores. Su presencia puede arruinar canteros enteros en pocos días si no se actúa a tiempo.

Aunque existen productos químicos para combatirlas, podemos optar por métodos simples y caseros que no dañen las plantas ni el suelo. La buena noticia es que hay trucos fáciles de aplicar que interfieren su desplazamiento y hábitos, logrando alejarlas en poco tiempo. Estos tres métodos son efectivos y saludables con el jardín.

Estos trucos en el jardín protegen las plantas todo el verano.

Estos trucos en el jardín protegen las plantas todo el verano.

Por qué las babosas dañan las plantas y cuáles son las más afectadas del jardín

Las babosas se alimentan principalmente de tejidos vegetales tiernos, lo que las convierte en una amenaza constante para huertas y jardines durante el verano.

  • Su actividad suele darse de noche o en momentos de alta humedad, cuando salen a devorar hojas, tallos jóvenes y flores recién abiertas.
  • A diferencia de otros insectos, no mastican: raspan la superficie de la planta, dejando agujeros irregulares y bordes desgarrados.
  • Entre las plantas más afectadas se encuentran las lechugas, acelgas, espinacas y rúcula, muy comunes en huertas caseras.
  • También atacan flores ornamentales como hostas, caléndulas, petunias y pensamientos. Los brotes nuevos y las plantas jóvenes son especialmente vulnerables, ya que aún no desarrollaron defensas naturales.

El daño no es solo estético

Al debilitar la planta, las babosas facilitan la entrada de hongos y bacterias, lo que puede provocar enfermedades y, en casos extremos, la muerte del ejemplar. Además, su rastro de baba favorece la proliferación de otros microorganismos.

Durante el verano, el riego nocturno y la acumulación de humedad en el césped crean el ambiente perfecto para su desplazamiento. Por eso, más que eliminarlas una por una, la estrategia más efectiva es interferir su camino y modificar sus hábitos.

3 trucos simples que alejan a las babosas del jardín en poco tiempo

  1. Uno de los métodos más efectivos consiste en colocar tablas o maderas en los bordes del césped o canteros, previamente espolvoreadas con sal gruesa. La sal es un ingrediente casero que las babosas no toleran, ya que deshidrata su cuerpo. Al intentar cruzar esa barrera, evitan el área o se retiran rápidamente. La madera ayuda a mantener la sal contenida y localizada, evitando que se disperse por el suelo.
  2. El segundo truco es esparcir aserrín seco alrededor de las plantas o sobre el césped cercano a los canteros. El aserrín interfiere el desplazamiento de las babosas porque absorbe la humedad que necesitan para moverse. Además, su textura les resulta incómoda, lo que hace que busquen otros caminos. Este método es especialmente útil después de lluvias o riegos intensos.
  3. El tercer método clave es modificar el horario de riego. Regar por la mañana, en lugar de hacerlo por la noche, reduce significativamente la humedad superficial durante las horas en que las babosas están activas. Con el suelo seco por la noche, les resulta más difícil desplazarse y alimentarse. Este simple cambio en la rutina puede disminuir notablemente su presencia en pocos días.
Las babosas pueden causar graves daños en el jardín durante el verano, pero alejarlas es posible con métodos simples, efectivos y naturales.

