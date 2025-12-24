La planta que ahuyenta mosquitos y perfuma tu casa de forma natural

El uso de plantas con funciones prácticas crece en el jardín y la jardinería urbana. En ese contexto, hay una especie que gana protagonismo por su aroma agradable y su capacidad natural para ahuyentar mosquitos en interiores y balcones.

La protagonista es la citronela , una de las plantas más valoradas en la jardinería doméstica por su doble función. Por un lado, libera un perfume fresco, cítrico y suave que mejora el aroma del ambiente interior. Por otro, actúa como un repelente natural contra mosquitos, algo muy buscado en hogares argentinos.

A diferencia de los aerosoles o dispositivos eléctricos, la citronela trabaja de manera constante y pasiva. Sus hojas contienen aceites esenciales que se liberan lentamente al aire, sobre todo cuando la planta recibe buena luz y circulación. En espacios cerrados, esto se traduce en un ambiente más agradable y menos propenso a la presencia de insectos.

Además, es una opción muy valorada dentro del jardín porque se adapta bien a macetas, balcones y patios chicos. No requiere grandes conocimientos de jardinería , lo que la vuelve ideal para quienes recién empiezan a incorporar plantas funcionales en casa.

El secreto de esta planta está en su composición natural. Las hojas de la citronela contienen compuestos como el citronelol y el geraniol, ampliamente estudiados por su efecto repelente. Estos compuestos interfieren en los receptores sensoriales de los mosquitos, dificultando que detecten el dióxido de carbono y el calor corporal humano.

Desde el punto de vista de la jardinería, esto convierte a la citronela en una herramienta ecológica. No elimina insectos, pero sí reduce significativamente su presencia. Instituciones como el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos y universidades agrícolas de América Latina han documentado el uso tradicional de estas plantas como barrera natural.

image Una aliada del jardín, la jardinería y las plantas contra mosquitos domésticos.

Otro punto clave es que el aroma que resulta desagradable para los mosquitos es percibido como fresco y limpio por las personas. Esto explica por qué la citronela es tan elegida para interiores, especialmente en dormitorios, livings y zonas cercanas a ventanas del jardín.

Qué dicen los especialistas y cómo cuidarla bien

Recién en este punto aparece la mirada experta. Desde la jardinería profesional, ingenieros agrónomos y técnicos del INTA destacan que la citronela necesita buena luz natural, riego moderado y macetas con drenaje eficiente. No tolera el exceso de agua, pero sí agradece pulverizaciones suaves en épocas de calor.

Especialistas en plantas aromáticas también recomiendan frotar levemente las hojas de vez en cuando. Ese gesto simple libera más aceites esenciales y potencia tanto el aroma como el efecto repelente. En interiores, ubicarla cerca de una fuente de luz natural es clave para mantenerla activa.

Desde el enfoque ambiental, sumar citronela al jardín o al interior de la casa es una decisión que combina salud, sustentabilidad y bienestar. No reemplaza completamente otras medidas, pero sí reduce la necesidad de productos químicos y mejora la calidad del aire.

En tiempos donde la jardinería funcional gana terreno, esta planta demuestra que la naturaleza puede ofrecer soluciones simples, efectivas y agradables para la vida cotidiana.