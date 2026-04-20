"El peor día de nuestras vidas": una influencer enfocada en crianza atropelló a su hijo de 2 años

La influencer estadounidense Kelly Hopton-Jones generó conmoción en redes sociales al relatar el accidente doméstico en el que atropelló sin intención a su hijo de 23 meses. El hecho ocurrió dentro de su propia casa.

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“ Hoy ha sido el peor día de nuestras vidas . La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos”, expresó en su cuenta de Instagram, donde es conocida como @Hillside_Farmhouse.

Kelly Hopton-Jones atropelló sin querer a su hijo en su casa.

Kelly Hopton-Jones atropelló sin querer a su hijo en su casa

Todo sucedió cuando la mujer se disponía a salir en auto con su hija mayor. Según explicó, su marido había ayudado a la niña a subir al vehículo, mientras el pequeño Henry permanecía en el garaje .

En ese momento, y sin advertir su presencia, la influencer inició la marcha del auto y terminó atropellando al niño, que se encontraba fuera de su campo de visión. “Yo iba conduciendo”, remarcó en su publicación, al reconstruir una escena que describió como una “pesadilla” ocurrida en cuestión de segundos.

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Tras el accidente, el menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde le realizaron múltiples estudios, incluyendo radiografías y una tomografía. Los resultados descartaron lesiones internas graves o daño neurológico, aunque los médicos confirmaron una fractura de pelvis y diversas lesiones superficiales.

A pesar de la gravedad del episodio, el niño evoluciona favorablemente. “Está herido, pero es algo de lo que se puede recuperar”, le dijeron los profesionales a la familia.

El mensaje de prevención que dejó la influencer

Tras lo ocurrido, Hopton-Jones compartió una reflexión dirigida a otros padres sobre los riesgos en torno a los vehículos. Entre las principales recomendaciones, señaló que sujetar a los niños pequeños cerca de autos “no es negociable”.

Y advirtió sobre la falsa sensación de control: “No asumas que se quedarán donde los viste por última vez”. “Esto puede pasar incluso cuando no estás distraído ni apurado”, concluyó.