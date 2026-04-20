Contó que se enamoró de su tío y tuvo dos hijos: la historia que generó polémica en TikTok

Una joven argentina generó fuerte repercusión en redes sociales tras revelar que mantiene una relación con su tío , con quien lleva más de una década en pareja y tiene dos hijos en común.

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El testimonio se volvió viral luego de que la protagonista publicara un video en TikTok donde relató en primera persona cómo se inició el vínculo y cómo evolucionó con el paso del tiempo, despertando todo tipo de reacciones entre los usuarios.

La joven, identificada como Victoria, explicó que la relación comenzó a gestarse cuando ambos coincidían con frecuencia en reuniones familiares. Según detalló, él es primo de su madre y comenzaron a compartir tiempo en la casa de su abuela , donde poco a poco se generó cercanía.

Con el paso del tiempo, beso que va y caricia que viene , esa relación terminó en un vínculo mucho más estrecho, que fue tomando fuerza con mensajes acalorados. De acuerdo a su relato en las redes, la buena conexión y la similitud que compartían en sus etapas de vida favorecieron el acercamiento.

Una de las polémicas en el interrogatorio de los usuarios de TikTok fue la diferencia de edad. Sin embargo, la joven confirmó que solo se llevan un año de diferencia. Esa fue una de las razones que los llevó a tener una relación que se convirtió en romance.

"Entre charla y charla, hubo buena onda", contó. La joven contó que el primer beso marcó el inicio formal de la pareja, que con los años se consolidó y formó una familia. En su explicación, también intentó aclarar la complejidad del parentesco, señalando que su suegra es, al mismo tiempo, un tía dentro de su familia.

"Mi suegra y abuela de mis hijos, era una tía mía. Ella es la hermana de mi abuela", agregó.

Confusión en TikTok: “Perturbador”

Eso generó confusión y críticas por parte de otros usuarios, quienes empezaron a bromear con el árbol genealógico. Sin embargo, Victoria remarcó un punto importante antes de cerrar su historia controversial: aseguró que no existe vínculo biológico entre ambos, ya que su pareja es adoptada.

Según afirmó, esa situación fue determinante para avanzar con la relación. No obstante, los usuarios advirtieron sobre la vida y las juntadas familiares que, en cierta medida, se volvieron extrañas. “Que perturbador”, remarcaban los internautas. "No juzguen porque hay muchos casos reales", apuntó ella.