Hizo una selección de las golosinas más feas, eligió la peor y armó debate

Se dice que sobre gustos no hay nada escrito, y eso también aplica a las comidas dulces. Cada argentino tiene su golosina favorita, que disfruta por su sabor o textura. Sin embargo, también existen productos poco elegidos y considerados "de mal gusto" por una importante cantidad de gente.

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El tiktoker @alanmuerde decidió descubrir cuál es la golosina más fea del mercado y probó todas aquellas que son catalogadas como las de peor sabor. Tras probar decenas de dulces, eligió una que consideró la peor y armó debate en redes sociales.

En un video que compartió en su cuenta de Tiktok, el joven comenzó probando un chocolate Garoto, específicamente el de sabor caribe y expresó su desagrado al instante. Luego, siguió con las galletas kukinas de frutilla, a las que no consideró que tenían un sabor tan desagradable.

Luego probó los dulces tembleke y opinó "es como masticar la suela del zapato" . Tras probar otros dulces que consideró "ricos", llegó el turno del chocolate con licor de FelFort. Tras darle el primer mordisco, el joven expresó rápidamente su desagrado y dio una contundente respuesta. "Es incomible, por escándalo gana este" , señaló.

El veredicto final sobre cuál es la golosina más fea

En la lista, le siguieron otros dulces que el tiktoker no consideró tan desagradables como el anterior, hasta que probó los chocolates cericet, también de la empresa FelFort. "Qué necesidad de ponerle licor al chocolate. Es feo, pero un poco mejor que el otro es", opinó.

Luego de probar decenas de dulces más y aportando una opinión a cada uno, concluyó que la golosina más fea del mercado es el chocolate con licor de FelFort. Su opinión desató un debate en las redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron cuáles eran, para ellos, los peores dulces.

"No existe golosina más fiera que el caramelo media hora"; "Cómo alguien va a decir que las gallinitas son feas"; "Los felfort con licor yo creo que no son para darle a un nene, pero son riquísimos para mi", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.