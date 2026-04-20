20 de abril de 2026 - 21:15

Un niño dejó una emotiva carta en su asiento de avión y conmovió a todos: "Busco un mundo mejor"

El niño dejó un mensaje conmovedor. "Hola, no sé quién eres, pero me senté en este asiento antes que tú", comienza diciendo el texto.

Dejó una carta en un avión y conmovió a todos.

Dejó una carta en un avión y conmovió a todos.

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Gentileza Unsplash
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Una pasajera encontró una nota escrita por un niño en el bolsillo de su asiento en un avión durante un vuelo comercial y el mensaje, centrado en “hacer del mundo un lugar mejor”, se volvió viral en redes sociales por su simpleza y el impacto que generó.

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“No pude dejar de sonreír”, confesó

La mujer decidió compartir la carta en la plataforma Reddit, donde explicó que la nota la sorprendió y le cambió el ánimo durante el viaje. El texto comenzaba con una presentación del niño: “Hola, no sé quién eres, pero me senté en este asiento antes que tú”, decía el mensaje dejado en el asiento.

Luego, el autor deseaba un buen día y un buen vuelo, e incluso hacía una referencia humorística a la bolsa de vómito del avión: “Si estás vomitando en esta bolsa, lo siento mucho por tí”.

Más adelante, el niño explicaba el motivo de la carta: “Te escribo este mensaje porque soy un niño con el objetivo de hacer del mundo un lugar mejor".

La carta que dejó el niño en el avión.
La carta que dejó el niño en el avión.

La carta que dejó el niño en el avión.

En esa línea, proponía una acción concreta. Pedía que quien encontrara la nota realizara un acto de bondad y que invitara a otra personas a hacer lo mismo, con la intención de generar una cadena positiva.

"De esta manera, podemos iniciar una cadena de bondad en este mundo. Que tengan un buen día", cerraba la carta. La pasajera que difundió la historia aseguró que el gesto la conmovió profundamente y que, tras leer el mensaje, no pudo “dejar de sonreír”.

Reacción en las redes sociales

La publicación se volvió viral inmediatamente, con más de 30 mil “me gustas” y miles de usuarios exponiendo su ternura ante el hermoso gesto del niño.

“¡Esto es absolutamente adorable, ese niño tiene un objetivo increíble! ¡También es uno de mis objetivos!”, escribió un internauta en la caja de comentarios. “Espero que este niño nunca pierda su luz y alegría, necesitamos más mentes como la suya”, agregó otra usuaria.

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