17 de abril de 2026 - 12:29

La Reini se hizo viral al contar que mintió en su primer curriculum: "Me da ganas de llorar"

La influencer publicó un video reaccionando a las mentiras que escribió en su currículum vitae para poder ser contratada.

La Reini contó que mintió para conseguir sus primeros trabajos y se hizo viral.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En esta ocasión, La Reini volvió a mostrar parte de su vida previo a convertirse en la exitosa creadora de contenido que es hoy. En épocas anteriores, tuvo todo tipo de trabajos.

En el video que publicó, comenzó diciendo: “Ustedes pueden creer que mi exposición es absoluta. Hay muchas cosas que no se saben. ¿Qué le hace una raya más al tigre? La realidad es que una humillación, una cancelación más, no nos cambia. Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a mi currículum vítae”.

Luego se refirió a los trabajos que había tenido en su adolescencia y cómo había mentido para lograr destacar. “Sí, esta señorita que ven acá ha agarrado la pala en su vida. A simple vista es el currículum más choto que se haya visto. La única foto decente en la que no me estaba haciendo la pu... que tenía era esta”, señaló.

Y continuó: “Estudios: primaria completa. Menos mal. Secundaria completa, analítico en trámite. Creo que en este momento estaba mintiendo y me faltaba rendir Física, Química y Matemática, y todavía no tenía el analítico”.

La joven continuó analizando el currículum: “Sigo mintiendo, porque dice: conocimientos avanzados en inglés. Mentira. Informática, conocimientos básicos. Bueno, no tengo ni idea cómo se usa Excel, pero de repente en un ranked te puedo salvar y puedo ir de midlane, puedo ir de ADC, puedo ir de soporte también. Te puedo carrear en un ranked. No me hagas armarte un formulario de Excel”.

La Reini mintió en su curriculum por amor

Al parecer, tuvo un pasado pastelero antes de su exitoso paso por MasterChef Celebrity. “Pastelería en curso, porque por el macho todo. Yo tenía un novio que le gustaban mucho los postres, entonces, ¿qué dije para enamorarlo? Me meto a hacer pastelería. Obviamente, duré con el chico lo que un pedo en una canasta, entonces dejé, a la mierda el currículum.”, recordó.

“Lo repartí en donde sea, en locales de ropa, en locales de autos. Me acuerdo que una vez fui a una concesionaria que era todo, parecía una estafa piramidal absoluta. O sea, ¿de qué me servía pastelería? De nada”, contó.

“Experiencia laboral. En estudios jurídicos seis meses duré. Seis. Obviamente, de moza y cajera, que me ha dado miles de anécdotas. Los nepobabies jamás podrán tener este CV. O sea, esta parte me destruye. Disponibilidad horaria preferentemente a la tarde. Ella creía que podía decidir sus horarios”, agregó.

En referencia a sus virtudes, el currículum decía: “Proactiva y con capacidad de formar parte de un equipo de trabajo. Que al día dos yo ya los... a todos mis compañeros de trabajo, porque no me aguanto a nadie, soy antisocial. Buena presencia. No podré tener ningún talento, no podré tener ninguna habilidad, estoy cero capacitada, pero soy linda”.

Para cerrar, Sofía se refirió a sus habilidades e ironizó sobre sus talentos: “Esta parte me da ganas de llorar. Ganas de aportar mis conocimientos y habilidades para apoyar el crecimiento de la empresa. ¿De qué habilidades hablo? ¿De cuáles habilidades hablaba? Me atrevo a decir que este currículum pasó por todos los comercios de zona oeste que se les ocurran”.

