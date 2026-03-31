31 de marzo de 2026 - 13:13

La Reini abrió una inesperada puerta a un compañero de MasterChef Celebrity: "Le doy..."

La influencer desmintió rumores de un reencuentro con Homero Pettinato y sorprendió al no descartar una nueva relación.

La Reini no descarta darle una oportunidad a Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity.

Por Agustín Zamora

Lejos de los rumores y con su estilo frontal, Sofía “La Reini” Gonet salió a aclarar su situación sentimental y no dejó dudas: con Homero Pettinato está todo terminado. Sin embargo, en medio de su descargo, deslizó una posibilidad que nadie esperaba: podría darle una oportunidad a Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity que le propuso casamiento.

Todo comenzó cuando, en una nota que dio a Infama, le recordaron una polémica frase suya: “Me dijiste ‘no quiero saber más nada con los hombres’. ‘Odio a los hombres’, dijiste algo así”. Lejos de retroceder,La Reini fue tajante: “Lo sostengo, sí”.

Qué dijo La Reini sobre un posible romance con Ian Lucas

Consultada por los rumores de reconciliación con Pettinato tras un supuesto encuentro en Cariló, la influencer fue contundente: “Mentiras, inteligencias artificiales todas. Yo fui con amigas, de verdad. Cero posibilidades (de una reconciliación)”.

Pero el giro llegó cuando le mencionaron a Ian, el participante de MasterChef que le habría propuesto casamiento: “Me propuso casamiento, pero viste, todos los hombres son iguales. No sé, bueno, hay que ver. Hay que ver si se anima”.

Sobre si esta situación podría haber generado celos en Pettinato, La Reini volvió a marcar distancia: “No, yo con Homero no tengo relación, ningún vínculo, no tengo idea. Nos perdonamos de aquel quilombo que pasó, pero no tengo idea qué es de su vida, no sé qué hace, no sé nada”.

Y cerró con una definición que deja la puerta entreabierta: “A Ian le dejamos una chance”, cerró con su característico humor y despertando todo tipo de especulaciones con el joven.

