Ian Lucas rompió el silencio sobre su cruce con el Chino Leunis en Masterchef Celebrity: "Fue verdad"

Ian Lucas confirmó que tuvo un momento de tensión con El Chino Leunis durante las grabaciones de MasterChef Celebrity . El participante, que se consagró campeón del ciclo, explicó que el conflicto existió pero quedó atrás rápidamente, en un contexto marcado por el cansancio y la intensidad del programa.

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Invitado a Sálvese Quien Pueda, Lucas habló sin rodeos sobre la situación: “ Lo del Chino, sí, fue verdad. Fue como algo del programa . ¿Viste cuando pasa algo en un partido y queda en la cancha? Fue medio así ”. Con esa comparación, buscó restarle dramatismo a un cruce que, según detalló, se dio en medio de jornadas exigentes.

El campeón explicó que el momento de tensión tuvo que ver con el estado general del grupo. “Yo siento que nos agarró en un momento que estábamos todos como muy saturados”, señaló. También precisó el origen del malentendido: “ Él hace chistes. Tal vez yo ya estaba medio cansado y me lo tomé un poco más personal ”.

A pesar de ese episodio, destacó que la situación se resolvió de forma inmediata. “Por suerte, esa noche él me llamó por teléfono y lo pudimos hablar. Es una persona súper buena. O sea, él no quería bardo, yo tampoco”. Incluso, remarcó el gesto posterior del conductor: “ Me dijo: ‘amigo, voy a tener más cuidado’. De hecho, en la final, él fue uno de los que más me ayudó. Súper caballero ”.

Ian Lucas se convirtió en el campeón de MasterChef Celebrity, superando en la final a Sofía “La Reini” Gonet.

El cierre del relato dejó en claro que no quedaron diferencias: “ Como se tenía que arreglar el problema , lo arreglamos”.

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Evangelina Anderson descartó cualquier vínculo sentimental

En paralelo, Evangelina Anderson también salió a aclarar su relación con Ian Lucas tras los rumores que circularon en torno a un supuesto romance. En una entrevista en LAM, conducido por Ángel de Brito, la modelo fue contundente.

“Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, dijo entre risas, desmintiendo cualquier relación. Luego explicó el origen de las versiones: “Entre nosotros no pasó nada. Cuando empezamos en MasterChef Celebrity quisieron hacer un shippeo y yo me enganché porque era gracioso”.

Anderson también hizo referencia a su presente personal tras su separación de Martín Demichelis: “Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”.

Ian Lucas Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas. Instagram

Diferencias personales y etapas distintas

La modelo cerró el tema marcando distancia con claridad. “Estamos en distinta etapa de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, afirmó.

De este modo, tanto el conflicto dentro del reality como los rumores sentimentales quedaron aclarados por sus protagonistas, que coincidieron en bajar el tono a las versiones y poner el foco en sus respectivos presentes personales y profesionales.