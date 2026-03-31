Así fue el regreso tras 25 años de Tamara Paganini a Gran Hermano: ¿cuánto midió en rating?

La primera subcampeona de la historia del formato en Argentina, ingresó a la edición dorada en reemplazo de Mavinga.

A 25 años de su ingreso a la casa de Gran Hermano, Tamara Paganini regresó al reality del que renegó durante todo este tiempo, llegando a demandar a Telefe por una cifra millonaria. La participante llegó en reemplazo de Mavinga, que renunció este fin de semana tras el escándalo con Carmina Masi.

Según contó Adrián Pallares en Intrusos, la oferta para que Paganini vuelva a la casa llegó el viernes a las 11 de la mañana. La ex participante consultó con su abogada por el juicio que mantenía y recibió luz verde, ya que actualmente solo tiene un litigio pendiente con el psicólogo del programa de aquel entonces.

Embed - Tamara Paganini ingresó a Gran Hermano Generación Dorada y revolucionó la casa Según contó en redes Santiago Riva Roy, el canal no quería a Tamara Paganini en el canal ya que les parecía contradictorio contratar a alguien que los demandó, así que ella habría firmado contrato con Kuarzo productora de del reality.

Cuánto midió el regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano La producción apuestó fuerte: la entrada de Tamara se concretó durante la gala de eliminación de este lunes 30 de marzo, en un momento de máxima tensión dentro de la casa, con alianzas frágiles y estrategias al límite. El objetivo es claro: romper el equilibrio y generar un nuevo cimbronazo en el juego.

Gran Hermano Tamara Paganini regresó a Gran Hermano tras 25 años. web El regreso de Paganini a la casa de Gran Hermano también marcó un momento crucial en la pelea por la audicencia En los primeros minutos, el reality obtuvo 13.3 puntos.