27 de marzo de 2026 - 10:23

Gran Hermano: Mavinga pudo ver como Carmiña la discriminó y su reacción sorprendió a todos

Jenny Mavinga vio en vivo los repudiables comentarios racistas de Carmiña Masi en el reality y su reacción sorprendió a todos.

Mavinga supo todo lo que pasó con Carmiña y su reacción sorprendió a todos.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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Esta fue la reacción de Mavinga

Al salir al aire los repudiables dichos, el estudio quedó en silencio. Las imágenes, cargadas de insultos y frases discriminatorias, no solo generaron incomodidad, sino que terminaron de justificar la drástica medida tomada por la producción.

Pero el momento más esperado llegó después: la reacción de la exjugadora. Lejos de quebrarse, Mavinga sorprendió con su postura firme y reflexiva: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

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Luego profundizó su mirada sobre lo ocurrido y apuntó directamente contra la actitud de su excompañera: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.

En esa misma línea, dejó en claro que no guarda resentimientos: “Yo no tenía nada contra ella”, afirmó. Y cerró con una frase que resonó con fuerza tanto dentro como fuera del estudio: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”.

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