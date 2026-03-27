Gran Hermano: Mavinga pudo ver como Carmiña la discriminó y su reacción sorprendió a todos

Al salir al aire los repudiables dichos, el estudio quedó en silencio. Las imágenes, cargadas de insultos y frases discriminatorias, no solo generaron incomodidad, sino que terminaron de justificar la drástica medida tomada por la producción.
Pero el momento más esperado llegó después: la reacción de la exjugadora. Lejos de quebrarse, Mavinga sorprendió con su postura firme y reflexiva: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.
Carmiña sobre Mavinga: "Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show, acaba de bajarse del barco. Mirá el otro, el monito del barco. Lo único que puede hacer ahora es mover el culo. Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién" pic.twitter.com/ojISEaPrAD
Luego profundizó su mirada sobre lo ocurrido y apuntó directamente contra la actitud de su excompañera: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.
En esa misma línea, dejó en claro que no guarda resentimientos: “Yo no tenía nada contra ella”, afirmó. Y cerró con una frase que resonó con fuerza tanto dentro como fuera del estudio: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”.