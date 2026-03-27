Gran Hermano: Mavinga pudo ver como Carmiña la discriminó y su reacción sorprendió a todos

Jenny Mavinga vio en vivo los repudiables comentarios racistas de Carmiña Masi en el reality y su reacción sorprendió a todos.

Mavinga supo todo lo que pasó con Carmiña y su reacción sorprendió a todos.

Se vivió un clima cargado de tensión en Gran Hermano: Generación Dorada cuando Jenny Mavinga fue puesta frente a las imágenes más polémicas de la actual edición del reality: los comentarios racistas de Carmiña Masi que terminaron en su expulsión del juego.

Antes de reproducir el material, Santiago del Moro le explicó el motivo detrás de la decisión del programa: “Queremos que veas esto porque, tarde o temprano, lo vas a ver. Queremos que veas por qué Carmiña fue expulsada del juego. ¿Lo querés ver?”. Sin dudar, Mavinga aceptó: “Sí”.

Gran Hermano Telefe logró ganar la competencia por la audiencia con Gran Hermano liderando el prime time. web Esta fue la reacción de Mavinga Al salir al aire los repudiables dichos, el estudio quedó en silencio. Las imágenes, cargadas de insultos y frases discriminatorias, no solo generaron incomodidad, sino que terminaron de justificar la drástica medida tomada por la producción.

Pero el momento más esperado llegó después: la reacción de la exjugadora. Lejos de quebrarse, Mavinga sorprendió con su postura firme y reflexiva: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/2031783587297837140&partner=&hide_thread=false Carmiña sobre Mavinga: "Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show, acaba de bajarse del barco. Mirá el otro, el monito del barco. Lo único que puede hacer ahora es mover el culo. Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién" pic.twitter.com/ojISEaPrAD — TRONK (@TronkOficial) March 11, 2026 Luego profundizó su mirada sobre lo ocurrido y apuntó directamente contra la actitud de su excompañera: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.