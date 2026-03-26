Crece la tensión en Gran Hermano: Pincoya estalló contra la producción por favoritismo

Todo se desencadenó cuando la participante detectó que Solange conversaba sin tener colocado el micrófono, una infracción que suele ser sancionada de inmediato. Al no recibir advertencia en ese momento, Pincoya reaccionó en vivo frente a las cámaras. “Si tú ves a alguien que está sin micrófono, ayer me condenaste retando. ¿Por qué no dices nada?”, lanzó, en referencia a situaciones previas en las que sí había sido reprendida.
Un reclamo que escaló hasta el desafío directo
Lejos de moderar su postura, la participante intensificó su enojo al no obtener respuesta inmediata. “Yo veo lo que tú no ves. Si ella no se lo coloca, yo tampoco me lo coloco”, advirtió antes de quitarse el micrófono, lo que generó sorpresa y tensión entre sus compañeros.
Cuando la producción pidió que todos se colocaran los dispositivos, Pincoya insistió con su reclamo. “Nombres, nombres”, exigió, en busca de una sanción equitativa. “La cosa tiene que ser justa”, agregó, dejando en claro que su planteo excedía el episodio puntual y respondía a una percepción de desigualdad dentro de la casa.
Acusaciones de favoritismo y repercusión fuera del reality
Incluso después de que la situación se normalizara, la participante mantuvo su postura crítica. “Ahora sí. Igual eres mala onda porque solo me nombras a mí, a la mujer no la nombras. ¿Por qué no la nombras? Qué raro”, expresó, reforzando su idea de un trato diferencial. En otro tramo, deslizó que su intención también era exponer lo ocurrido ante la audiencia: “Para que la gente sepa”.
Embed
Pincoya se enojó con Gran Hermano porque no le llamó la atención a Sol por no tener el micrófono puesto: "Ayer me condenaste retando y a ella por qué no le dices nada? Yo veo lo que no tu ves, si ella no se lo coloca yo tampoco me lo coloco" pic.twitter.com/A9vy8sLcOh
No es la primera vez que Pincoya queda en el centro de la escena. Con un perfil frontal, directo y sin filtro, la participante construyó una identidad marcada por la espontaneidad y la confrontación. Su origen en Chiloé, en el sur de Chile, y su paso previo por el formato del reality en su país potenciaron su exposición en la región.