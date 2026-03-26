Crece la tensión en Gran Hermano: Pincoya estalló contra la producción por favoritismo

Pincoya reaccionó en vivo frente a las cámaras contra la producción del reality, lo que generó un enorme revuelo en redes.

La tensión volvió a escalar en Gran Hermano Generación Dorada con un fuerte descargo de Jennifer Galvarini, quien apuntó directamente contra la producción por supuestos criterios desiguales dentro del juego. El episodio ocurrió en una mañana que parecía rutinaria, pero derivó en una escena que se viralizó rápidamente por la intensidad del reclamo.

Gran Hermano Pincoya contó en Gran Hermano su más triste momento de vida. web Todo se desencadenó cuando la participante detectó que Solange conversaba sin tener colocado el micrófono, una infracción que suele ser sancionada de inmediato. Al no recibir advertencia en ese momento, Pincoya reaccionó en vivo frente a las cámaras. “Si tú ves a alguien que está sin micrófono, ayer me condenaste retando. ¿Por qué no dices nada?”, lanzó, en referencia a situaciones previas en las que sí había sido reprendida.

Un reclamo que escaló hasta el desafío directo Lejos de moderar su postura, la participante intensificó su enojo al no obtener respuesta inmediata. “Yo veo lo que tú no ves. Si ella no se lo coloca, yo tampoco me lo coloco”, advirtió antes de quitarse el micrófono, lo que generó sorpresa y tensión entre sus compañeros.

Cuando la producción pidió que todos se colocaran los dispositivos, Pincoya insistió con su reclamo. “Nombres, nombres”, exigió, en busca de una sanción equitativa. “La cosa tiene que ser justa”, agregó, dejando en claro que su planteo excedía el episodio puntual y respondía a una percepción de desigualdad dentro de la casa.

Gran Hermano Pincoya contó en Gran Hermano su más triste momento de vida. web Acusaciones de favoritismo y repercusión fuera del reality Incluso después de que la situación se normalizara, la participante mantuvo su postura crítica. “Ahora sí. Igual eres mala onda porque solo me nombras a mí, a la mujer no la nombras. ¿Por qué no la nombras? Qué raro”, expresó, reforzando su idea de un trato diferencial. En otro tramo, deslizó que su intención también era exponer lo ocurrido ante la audiencia: “Para que la gente sepa”.