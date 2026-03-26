Rompió en llanto: la reacción de Andrea del Boca tras la salida de Mavinga en Gran Hermano

El episodio marcó un punto de quiebre en la convivencia. Mavinga optó por dejar el reality tras semanas de tensiones acumuladas, en un contexto donde, según se desprende de las reacciones posteriores, habría enfrentado situaciones incómodas con otros participantes. Su decisión sorprendió al resto del grupo y modificó las dinámicas internas del juego.
El llanto de Andrea del Boca tras la despedida
La escena posterior a la salida expuso el costado más emocional del momento. Apenas Mavinga cruzó la puerta, Andrea del Boca quedó paralizada, se tomó el rostro y permaneció en silencio antes de quebrarse en llanto. La actriz no logró contener la angustia y evidenció el fuerte vínculo que mantenía con su compañera dentro del reality.
A su lado, Daniela de Lucía intentó acompañarla y darle contención. “Afuera ella va a estar feliz y la va a romper”, expresó, en un intento por resignificar la salida como una oportunidad positiva para Mavinga. También estuvo presente Yipio, quien formaba parte del mismo grupo cercano.
Cuestionamientos al clima dentro de la casa
En medio del llanto, Del Boca dejó entrever su malestar con la convivencia. La actriz apuntó contra algunos compañeros por el trato hacia Mavinga y deslizó que ese contexto pudo haber influido en su decisión de abandonar. “La ayudaron a irse”, lanzó, en una frase que reflejó tensión interna y abrió interrogantes sobre lo ocurrido en los días previos.
El episodio deja al descubierto no solo el impacto emocional de una salida inesperada, sino también las fricciones que atraviesan la convivencia en el reality. Con la partida de Mavinga, el juego pierde a una participante clave y suma un nuevo foco de conflicto entre quienes continúan en competencia.