Rompió en llanto: la reacción de Andrea del Boca tras la salida de Mavinga en Gran Hermano

La decisión de Mavinga de abandonar de manera repentina la cas de Gran Hermano generó una enorme repercusión en el grupo.

Andrea del Boca es una de las concursantes de la actual edición de Gran Hermano.

A un mes del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, Yenny Mavinga decidió abandonar el juego de forma voluntaria, en una determinación que alteró el clima dentro de la casa. La salida, concretada por la puerta giratoria, generó una reacción inmediata entre sus compañeros, con foco en el impacto emocional que produjo en Andrea del Boca.

El episodio marcó un punto de quiebre en la convivencia. Mavinga optó por dejar el reality tras semanas de tensiones acumuladas, en un contexto donde, según se desprende de las reacciones posteriores, habría enfrentado situaciones incómodas con otros participantes. Su decisión sorprendió al resto del grupo y modificó las dinámicas internas del juego.

Es de Congo y tiene una dura historia de vida: quién es Jenny Mavinga de "Gran Hermano Generación Dorada" Es de Congo y tiene una dura historia de vida: quién es Jenny Mavinga de "Gran Hermano Generación Dorada" Telefe El llanto de Andrea del Boca tras la despedida La escena posterior a la salida expuso el costado más emocional del momento. Apenas Mavinga cruzó la puerta, Andrea del Boca quedó paralizada, se tomó el rostro y permaneció en silencio antes de quebrarse en llanto. La actriz no logró contener la angustia y evidenció el fuerte vínculo que mantenía con su compañera dentro del reality.

A su lado, Daniela de Lucía intentó acompañarla y darle contención. “Afuera ella va a estar feliz y la va a romper”, expresó, en un intento por resignificar la salida como una oportunidad positiva para Mavinga. También estuvo presente Yipio, quien formaba parte del mismo grupo cercano.

Gran Hermano Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina. web Cuestionamientos al clima dentro de la casa En medio del llanto, Del Boca dejó entrever su malestar con la convivencia. La actriz apuntó contra algunos compañeros por el trato hacia Mavinga y deslizó que ese contexto pudo haber influido en su decisión de abandonar. “La ayudaron a irse”, lanzó, en una frase que reflejó tensión interna y abrió interrogantes sobre lo ocurrido en los días previos.