Ensuciaron el baño de Gran Hermano y la culpable se hizo cargo: "No lo hice a propósito"

El jueves, Andrea del Boca denunció en plena gala que uno de sus compañeros de Gran Hermano 2026 fue al baño y dejó el inodoro todo sucio. Aseguró que la persona saltó directo al bidet -ya que no encontró papel higiénico- y que era una falta de respeto.

La primera que saltó a defenderse fue Yanina Zilli , que al momento del hallazgo se estaba bañando. Dijo que no tenía nada que ver en el asunto , pero horas después mandó al frente al culpable.

Y aunque muchos pensaron que había sido Luana , la responsable fue La Maciel , quien reconoció su error en la intimidad del streaming. “Les voy a contar algo, porque no quiero enfrentarlos con la mentira. Fui yo, pero no lo hice a propósito ”, asumió.

Varias de sus compañeras expresaron su descontento con algunas actitudes de la mediática, quien además de roncar emanaría olores raros que dificultan el buen descanso , según deslizaron.

Brian Sarmiento protagonizó un momento incomodísimo en la última emisión de Gran Hermano . Una cámara lo enfocó sentado en el inodoro y la imagen se hizo viral rápidamente. Sin embargo, luego pasó algo insólito.

Embed - 26-03-26 Brian atiende el teléfono

El exdeportista escuchó que habían activado el teléfono dorado y no dudó en levantarse y salir corriendo con los pantalones bajos y sus partes íntimas al descubierto y sucias. Todo se transmitió en vivo, lo que generó indignación en las redes, donde varios usuarios expresaron que lo dejaron muy expuesto.

Minutos después, le comunicaron su beneficio y lo festejó como si hubiese ganado un campeonato: le pidieron que elija a 10 compañeros para dejarlos afuera de la fiesta, pero no todo fue color de rosa. Tras nombrar a Lola, Manu, Pincoya, Andrea del Boca, Yipio, Franco, Nazareno, Lolo, La Maciel y Juanicar, le informaron que él tampoco podrá asistir.