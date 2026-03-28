28 de marzo de 2026 - 13:26

Ensuciaron el baño de Gran Hermano y la culpable se hizo cargo: "No lo hice a propósito"

La polémica se desató luego de que Andrea del Boca denunciara públicamente que se encontró con lo peor cuando fue a hacer sus necesidades.

Denunciaron en Gran Hermano que dejaron el baño sucio y la culpable admitió su error.

Denunciaron en Gran Hermano que dejaron el baño sucio y la culpable admitió su error.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El jueves, Andrea del Boca denunció en plena gala que uno de sus compañeros de Gran Hermano 2026 fue al baño y dejó el inodoro todo sucio. Aseguró que la persona saltó directo al bidet -ya que no encontró papel higiénico- y que era una falta de respeto.

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La primera que saltó a defenderse fue Yanina Zilli, que al momento del hallazgo se estaba bañando. Dijo que no tenía nada que ver en el asunto, pero horas después mandó al frente al culpable.

Y aunque muchos pensaron que había sido Luana, la responsable fue La Maciel, quien reconoció su error en la intimidad del streaming. “Les voy a contar algo, porque no quiero enfrentarlos con la mentira. Fui yo, pero no lo hice a propósito”, asumió.

Gran Hermano
Denunciaron en Gran Hermano que dejaron el baño sucio y la culpable admitió su error.

Denunciaron en Gran Hermano que dejaron el baño sucio y la culpable admitió su error.

Varias de sus compañeras expresaron su descontento con algunas actitudes de la mediática, quien además de roncar emanaría olores raros que dificultan el buen descanso, según deslizaron.

Brian Sarmiento, protagonista de un episodio escatológico en “Gran Hermano 2026″

Brian Sarmiento protagonizó un momento incomodísimo en la última emisión de Gran Hermano. Una cámara lo enfocó sentado en el inodoro y la imagen se hizo viral rápidamente. Sin embargo, luego pasó algo insólito.

Embed - 26-03-26 Brian atiende el teléfono

El exdeportista escuchó que habían activado el teléfono dorado y no dudó en levantarse y salir corriendo con los pantalones bajos y sus partes íntimas al descubierto y sucias. Todo se transmitió en vivo, lo que generó indignación en las redes, donde varios usuarios expresaron que lo dejaron muy expuesto.

Minutos después, le comunicaron su beneficio y lo festejó como si hubiese ganado un campeonato: le pidieron que elija a 10 compañeros para dejarlos afuera de la fiesta, pero no todo fue color de rosa. Tras nombrar a Lola, Manu, Pincoya, Andrea del Boca, Yipio, Franco, Nazareno, Lolo, La Maciel y Juanicar, le informaron que él tampoco podrá asistir.

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