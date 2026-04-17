La gramática de los memes: una profesora de Lengua enseña sintaxis usando frases virales de famosos

Una profesora de Lengua se hizo viral en las redes sociales por su ingeniosa estrategia para enseñar sintaxis: utilizando las frases de los memes más famosos del mundo del espectáculo en Argentina. Su video superó las 30 mil reproducciones y recibió comentarios de usuarios que se sumaron a la clase de lingüistica.

Es docente, tuvo sólo 6 alumnos en su clase y lanzó una dura reflexión: "He fracasado como profesor"

La mujer conocida por su usuario en TikTok "La Profe Humor" (@laprofehumor) compartió un video analizando la famosa frase de Ayelén Paleo . El momento televisivo muestra a la mediática increpar a Stefy Xipolitakis tras la polémica por con Santiago Bal. En medio de la pelea, la panelista le dice "Voy a defender porque tengo material, tengo aval" , a lo que Paleo le respondió "Y traélo a Bal".

El error de la mediática se convirtió en un meme famoso, y la profesora de Lengua decidió utilizarlo para analizar las oraciones con sus elementos sintácticos . "La primera oración, ‘tengo aval’ , el núcleo verbal va a ser ‘tengo’ . Puedo pasarlo a voz pasiva y decir ‘el aval es tenido por mí’ . Por ende, la palabra ‘aval’ es objeto directo ", explicó.

A continuación, la docente procedió a explicar la sintaxis de la segunda oración: "El sujeto de esta oración también está afuera y es de la segunda persona del singular: ‘vos traelo a Bal’ ".

Tras desglozar las oraciones palabra por palabra, señaló cuál fue la confusión de Ayelén Paleo con su frase. "La palabra ‘aval ’, que es objeto directo, va con ‘v’ porque es sinónimo de testimonio. Pero ‘a Bal’ va con ‘B’ porque se refiere al esposo de Carmen Barbieri" , aclaró

Por último, la profesora dejó una actividad para sus alumnos en TikTok y les pidió que comentaran si piensan que "Bal" es objeto directo o indirecto.

Los usuarios se sumaron a la clase

El video de la profesora se viralizó en redes sociales y se llenó de comentarios de usuarios que aportaron con sus conocimientos en lingüistica. "El ‘lo’ de ‘traelo’ me indica que es el objeto directo. Y ‘a Bal’ es lo que hay que traer: es el objeto directo", expresó un usuario.

Además, hubo quienes confesaron que no comprendieron la explicación, pero les pareció entretenido y educativo el video de la profesora: "Mi género favorito de la literatura actual, es el chisme... Gracias por estos videos, siempre se puede aprender"; "Jamás entendí la sintaxis, pero miro todos tus videos", fueron algunos de los comentarios que se leyeron