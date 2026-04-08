Es docente, tuvo sólo 6 alumnos en su clase y lanzó una dura reflexión: "He fracasado como profesor"

Un docente universitario en España compartió una reflexión sobre el sistema de enseñaza actual y desató debate en redes. Todo comenzó cuando el hombre contó una situación que vivió en una de sus clases y aseguró: "He fracasado como profesor"

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El tiktoker George FN (@george.fn31) terminó de dar clases en una universidad y aseguró que sólo tuvo 6 alumnos ese día . Asimismo, expresó que es una situación que observa desde hace tiempo y realizó un ejercicio de autocrítica sobre las metodologías de enseñanza que adoptan muchos docentes pero que ya no dan resultado.

"Leer un PowerPoint y dar la típica clase magistral es, literalmente, un sonmífero para los estudiantes ", expresó. En su video, el docente lanzó una reflexión y alentó a sus colegas a reinventarse y reconocer que son "insuficientes" y hasta "un fracaso" las estrategias de enseñanza actuales.

"En el contexto actual, donde la inteligencia artificial da toda la información, en el que los jóvenes son menos capaces de focalizar la atención de forma sostenida, es un fracaso seguir dando clases como se daba a finales del siglo XX y principios del siglo XXI ", alegó

Asimismo, George cuestionó a los docentes que utilizan la herramienta de PowerPoint todo el tiempo en sus clases y argumentó que no consigue el mismo nivel de atención de los estudiantes como antes. "Estás fracasando, ya no funciona"

El debate sobre la clásica modalidad de enseñanza

El video del tiktoker alcanzó miles de visitas y generó todo tipo de comentarios. Muchos docentes alegaron que el problema no es sólo el profesor, sino de todo un sistema educativo que debería actualizarse.

"Es un error conjunto por parte del sistema. Materias con contenidos innecesarios, alumnos saturados de contenido sin sentido y sin capacidad ni habilidad de memorización", expresó una usuaria en TikTok.

Por otro lado, hubo quienes cuestionaron a los docentes que sólo leen presentaciones en PowerPoint. "Una clase magistral no es leer una presentación. Yo nunca he leído ni un libro ni una presentación en una clase. En mis clases se aprende y se razona, pero claro, hay que saber conducir el grupo y la materia", opinó un usuario.