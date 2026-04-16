16 de abril de 2026 - 15:15

Hicieron un divertido doblaje en vivo en plena plaza Independencia de Mendoza y el resultado se hizo viral

Dos jóvenes simularon conversaciones entre las personas que se encontraban en el lugar y generaron una ola de divertidos comentarios en redes.

Hicieron un doblaje en vivo en plena plaza Independencia de Mendoza y el resultado final se hizo viral.

Hicieron un doblaje en vivo en plena plaza Independencia de Mendoza y el resultado final se hizo viral.

Foto:

Captura TikTok | @todotrucho
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un grupo de tiktokers conocido como "Todo Trucho"(@todotrucho) se animó a probar un reto divertido en plena Plaza Independencia: simular las conversaciones que tienen las personas en ese espacio público. Con diferentes acentos, los jóvenes realizan el doblaje de las voces de la gente y crean charlas divertidas de manera improvisada.

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Los videos se viralizaron en redes sociales y se llenaron de comentarios divertidos sobre las ocurrencias de los tiktokers. El grupo de amigos se presenta como el primer elenco de improvisación callejero en Mendoza y comparte su talento con ayuda de mendocinos que no saben que están participando del reto.

Embed - Una impro clásica en versión callejera #impro #humorabsurdo #doblaje #todotrucho

La idea es sencilla: los jóvenes filman a grupos de personas que se juntan en la plaza e inventan charlas que podrían tener. En uno de los videos, captaron a una chica y un chico tomando mate mientras conversan, y crearon un diálogo con temática de planetas y el espacio.

En otro video, que alcanzó miles de visitas, doblaron la voz de un joven que estaría conversando con su pareja sobre su renuncia al trabajo, pero esta le critica su intento de convenser a todos de que dejen de trabajar. El movimiento de labios y los gestos de las personas son lo que les da a los artistas la imaginación para crear los diálogos y los tonos de voz.

Los jóvenes ya publicaron varios videos en sus redes con doblajes en español neutro y en "cuyano", donde crean diálogos con tonada sanjuanina.

Embed - niiñoo, doblaje cuiano para toda la gente #mendoza #impro #humor
@todotrucho

niiñoo, doblaje cuiano para toda la gente #mendoza #impro #humor

sonido original - Todotrucho

Los divertidos comentarios en redes

Los videos de "Todo Trucho" se llenaron de comentarios de usuarios que se reían con las ocurrencias del elenco de improvisación y la originalidad de muchas conversaciones. "Me encanta la capacidad de leer los labios que tienen estos chicos"; "Pásmenme el contacto del primer chico, necesito que me convenza de no laburar más", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

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