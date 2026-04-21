El entierro de Luis Brandoni: fue sepultado en la Chacarita rodeado de familiares, amigos y seguidores

En una mañana gris en Buenos Aires, el adiós a Luis Brandoni se convirtió en una escena cargada de simbolismo y emoción colectiva. A los 86 años, el actor fue despedido este martes en el cementerio de la Chacarita , donde sus restos fueron inhumados en el panteón de la Asociación Argentina de Actores , el lugar que reúne a las grandes figuras de la escena nacional.

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Allí, familiares, colegas, dirigentes políticos y admiradores acompañaron el último recorrido de una de las trayectorias más influyentes del teatro, el cine y la televisión argentina.

La jornada comenzó con un movimiento paulatino de allegados y figuras del espectáculo que se acercaron desde temprano. Un grupo de fanáticos (cerca de medio centenar, según estimaciones de diario Clarín) aguardaba detrás de una cinta el paso del cortejo fúnebre.

A las 11:19, el féretro llegó a la Chacarita, cargado por familiares directos en un momento de profunda intimidad. Minutos después, comenzó la misa de exequias, de la que participaron los más cercanos. Afuera, el público y colegas acompañaban en silencio. Al finalizar la ceremonia, un aplauso sostenido, de más de un minuto, se convirtió en la última ovación al actor.

El recuerdo de Luis Brandoni entre sus colegas y amigos

Entre quienes se acercaron a despedirlo estuvieron figuras centrales de la cultura argentina como Guillermo Francella, el Puma Goity, Mariano Cohn y el productor Carlos Rottemberg, amigo cercano del actor que comunicó el fallecimiento y estuvo presente en todo momento durante el funeral, en la Legislatura porteña. También dijeron presente el periodista Alfredo Leuco y el actor Marcelo de Bellis, entre muchos otros.

image Seguidores del actor acompañaron el cortejo.

Este último, visiblemente conmovido, recordó su último encuentro con él en el Teatro Coliseo: “Siempre hablábamos de teatro y él era un sabio, muy generoso a la hora de compartir experiencias”. La emoción lo desbordó al definirlo como “un tipo fuera de serie, alguien que rompió el molde, una especie en extinción”.

Por su parte, Leuco destacó una de las cualidades más singulares del actor: “Ha sido capaz de hacer llorar y hacer reír en la misma toma con su talento, con su emoción”. Pero fue más allá del artista para subrayar su compromiso cívico: lo describió como “un ciudadano absolutamente ejemplar”, comprometido con la democracia, los derechos humanos y la libertad.

image Alfredo Leuco y Guillermo Francella, visiblemente acongojados.

En esa misma línea, Rottemberg resumió el sentido de la despedida con una frase simple pero contundente: “Está donde él quería estar, en el panteón de actores”. Y agregó: “Era un ícono cultural. La repercusión de los ciudadanos que no lo conocieron está marcando lo que es Brandoni”.

El actor Mauricio Dayub también aportó una mirada íntima sobre el legado de Brandoni, recordando un viaje compartido durante un rodaje que, según sus palabras, fue “como hacer un seminario con un grande”. “Era alguien con el que se podía aprender sin que él se propusiera enseñarte nada”, señaló, antes de definirlo como “el primer gran actor argentino ”.