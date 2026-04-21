21 de abril de 2026 - 15:11

El entierro de Luis Brandoni: fue sepultado en la Chacarita rodeado de familiares, amigos y seguidores

Poco antes de este mediodía, el ataúd llegó al cementerio de La Chacarita, donde Luis Brandoni quiso descansar junto a sus colegas, en el Panteón de los Actores.

El féretro de Luis Brandoni es llevado por Carlos Rottemberg y Tomás Ripoll Brandoni, el nieto del actor.&nbsp;

El féretro de Luis Brandoni es llevado por Carlos Rottemberg y Tomás Ripoll Brandoni, el nieto del actor. 

Foto:

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En una mañana gris en Buenos Aires, el adiós a Luis Brandoni se convirtió en una escena cargada de simbolismo y emoción colectiva. A los 86 años, el actor fue despedido este martes en el cementerio de la Chacarita, donde sus restos fueron inhumados en el panteón de la Asociación Argentina de Actores, el lugar que reúne a las grandes figuras de la escena nacional.

Leé además

Hematoma subdural: la edad es uno de los principales factores de riesgo para los adultos mayores. Imagen creada por IA

Qué es el hematoma subdural, el cuadro de riesgo que tuvo Brandoni, frecuente en adultos mayores y en aumento

Por Verónica De Vita
Luis Brandoni falleció este 20 de abril.

Cómo fue el accidente que terminó con la muerte de Luis Brandoni: "Se contó la verdad"

Por Redacción Espectáculos

Allí, familiares, colegas, dirigentes políticos y admiradores acompañaron el último recorrido de una de las trayectorias más influyentes del teatro, el cine y la televisión argentina.

La jornada comenzó con un movimiento paulatino de allegados y figuras del espectáculo que se acercaron desde temprano. Un grupo de fanáticos (cerca de medio centenar, según estimaciones de diario Clarín) aguardaba detrás de una cinta el paso del cortejo fúnebre.

image
El Puma Goity acompañó el ataúd en la Chacarita.

El Puma Goity acompañó el ataúd en la Chacarita.

A las 11:19, el féretro llegó a la Chacarita, cargado por familiares directos en un momento de profunda intimidad. Minutos después, comenzó la misa de exequias, de la que participaron los más cercanos. Afuera, el público y colegas acompañaban en silencio. Al finalizar la ceremonia, un aplauso sostenido, de más de un minuto, se convirtió en la última ovación al actor.

El recuerdo de Luis Brandoni entre sus colegas y amigos

Entre quienes se acercaron a despedirlo estuvieron figuras centrales de la cultura argentina como Guillermo Francella, el Puma Goity, Mariano Cohn y el productor Carlos Rottemberg, amigo cercano del actor que comunicó el fallecimiento y estuvo presente en todo momento durante el funeral, en la Legislatura porteña. También dijeron presente el periodista Alfredo Leuco y el actor Marcelo de Bellis, entre muchos otros.

image
Seguidores del actor acompañaron el cortejo.

Seguidores del actor acompañaron el cortejo.

Este último, visiblemente conmovido, recordó su último encuentro con él en el Teatro Coliseo: “Siempre hablábamos de teatro y él era un sabio, muy generoso a la hora de compartir experiencias”. La emoción lo desbordó al definirlo como “un tipo fuera de serie, alguien que rompió el molde, una especie en extinción”.

Por su parte, Leuco destacó una de las cualidades más singulares del actor: “Ha sido capaz de hacer llorar y hacer reír en la misma toma con su talento, con su emoción”. Pero fue más allá del artista para subrayar su compromiso cívico: lo describió como “un ciudadano absolutamente ejemplar”, comprometido con la democracia, los derechos humanos y la libertad.

image
Alfredo Leuco y Guillermo Francella, visiblemente acongojados.

Alfredo Leuco y Guillermo Francella, visiblemente acongojados.

En esa misma línea, Rottemberg resumió el sentido de la despedida con una frase simple pero contundente: “Está donde él quería estar, en el panteón de actores”. Y agregó: “Era un ícono cultural. La repercusión de los ciudadanos que no lo conocieron está marcando lo que es Brandoni”.

El actor Mauricio Dayub también aportó una mirada íntima sobre el legado de Brandoni, recordando un viaje compartido durante un rodaje que, según sus palabras, fue “como hacer un seminario con un grande”. “Era alguien con el que se podía aprender sin que él se propusiera enseñarte nada”, señaló, antes de definirlo como “el primer gran actor argentino ”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La vida política de Luis Brandoni.

La vida política de Luis Brandoni: persecución, exilio, secuestro y una carrera que llegó hasta el Congreso

Por Redacción Política
conmovedora: la carta publica que juan jose campanella escribio como despedida a luis brandoni

Conmovedora: la carta pública que Juan José Campanella escribió como despedida a Luis Brandoni

Por Redacción Espectáculos
Luis Brandoni y su hermano habían donado parte de los terrenos que heredaron con la condición de que se construyera una escuela en Las Paredes en Mendoza.

El legado de Luis Brandoni en Mendoza: la escuela que honra a su padre y una historia emotiva detrás

Disponible en streaming una de las mejores películas de Luis Brandoni

Hoy en streaming: una de las mejores películas de Luis Brandoni para homenajear al actor tras su muerte