21 de abril de 2026 - 19:20

¿Casualidad?: el posteo de Sofía Clerici que despertó rumores de embarazo tras el anuncio de Jesica Cirio

La modelo compartió en redes la imagen de un cochecito de lujo, pocas horas después del anuncio de Jesica Cirio, expareja de Martín Insaurralde.

El posteo de Sofía Clerici que despertó rumores de embarazo

El posteo de Sofía Clerici que despertó rumores de embarazo

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La modelo Sofía Clerici, quien mantuvo un affaire con Martín Insaurralde en aquel polémico viaje con yate incluido en Marbella, publicó una sugestiva imagen de un cochecito de bebé anunciando su embarazo. La noticia se dio a pocas horas de otro anuncio de embarazo: el de Jesica Cirio, expareja de Insaurralde.

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La modelo mediática compartió en Instagram una foto del cochecito de la exclusiva marca italiana Gucci, junto a la frase “ya tenemos nave”, dando señales de un posible embarazo.

En los comentarios los usuarios reaccionaron de forma positiva: “Felicidades, vas a ser una excelente madre”, “que linda noticia” y “Lo buscaste banda”, fueron algunos mensajes destacados.

Posteo Sofía Clerici
El sugestivo posteo de Clerici a horas del anuncio de embarazo de Jesica Cirio

El sugestivo posteo de Clerici a horas del anuncio de embarazo de Jesica Cirio

Cabe destacar que la polémica del yate se desató en 2023 cuando Clerici compartió las fotos del viaje en su Instagram, cuando Insaurralde aún era intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete, lo cual derivó en la escandalosa separación del político y Cirio, quienes tienen una hija en común.

Pese a las buenas noticias del embarazo, Clerici e Insaurralde siguen siendo investigados por la Justicia debido a enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras el lujoso viaje. Durante un allanamiento en su propiedad de Nordelta, secuestraron más de 600 mil dólares no declarados.

La investigación busca determinar si fue el político quien le otorgó ese dinero a Clerici. Además, la modelo solicitó a la Justicia que se lo devolviera, con la intención de entrar en el blanqueo que promovió el actual gobierno de Milei.

Pese a esto, la medida fue apelada por la Unidad de Información Financiera y por la fiscalía, que busca investigar esos fondos como parte de un posible delito de lavado de dinero.

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