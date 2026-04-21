Los artistas que dieron el último adiós a Luis Brandoni: "Difícilmente nazca otro como él"

Reconocidas figuras del espectáculo, amigos y familiares dieron el último adiós al reconocido artista Luis Brandoni , quien falleció el lunes 20 de abril a los 86 años y fue enterrado en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores , en el cementerio de Chacarita.

El entierro de Luis Brandoni: fue sepultado en la Chacarita rodeado de familiares, amigos y seguidores

A la ceremonia acudieron colegas como Guillermo Francella, Facundo Arana, Mauricio Dayub, Marcelo de Bellis , su amigo, el empresario teatral Carlos Rottemberg y Hernán Lombardi , además de seres queridos que estaban o no vinculados al mundo artístico, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Los restos del actor Luis Brandoni, fueron inhumados este mediodia en el Cementerio de la Chacarita.

En declaraciones televisivas, Dayub lo recordó como “un grande, un actor con la estirpe de los más grandes de la historia” y añadió: “Fue extraordinario. Dominaba el drama y la comedia con la misma verosimilitud y el mismo nivel ”.

Asimismo, el actor Roberto Antier sostuvo: “Él hizo reír tanto a la gente y cumplió una gran misión. Fue generoso como director y compañero, y un ejemplo en el sindicato donde buscaba beneficios para quienes estaban muy por debajo del cartel suyo”.

Las emotivas palabras de Francella y De Bellis

En su último adiós, Marcelo De Bellis definió a Brandoni como “una especie en extinción”, remarcó que “no hay más” artistas como él ya que fue “un fuera de serie”: “Rompió un molde, difícilmente nazca uno parecido a Luis Brandoni”.

“Siempre fue un gran colega, un sabio, por eso va a ser largamente recordado, porque quedaron muchas cosas maravillosas de Luis, gracias a Dios”, cerro De Bellis.

Guillermo Francella Politicos y personalidades del espectaculo, despidieron los restos del actor Luis Brandoni, que fueron inhumados este mediodía en el Cementerio de la Chacarita. JUAN VARGAS/NA

Por su lado, Guillermo Francella se mostró muy conmovido y lo recordó como un referente. "Fue mucho en mi vida, desde mi adolescencia. El actor que más me movilizaba, el más verosimil, el que más me identificaba. Esto fue muy fuerte para todos", expresó

Además, recordó algunos proyectos donde participaron juntos, desde proyectos memorables como "Un Día en el Paraíso" (2003) y "El Hombre de tu Vida" (2011) y , hasta trabajos recientes como las series "El Encargado"(2022) y "Nada" (2023)

"No hubo un solo estreno que él no me haya acompañado", destacó Francella