"No lo planeamos": Jésica Cirio habló de su embarazo y su nueva etapa

La modelo y exconductora Jésica Cirio confirmó que está embarazada de su segundo hijo , fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino . La noticia se dio a conocer en el programa LAM, donde revelaron que cursa tres meses y medio de gestación y que espera un varón.

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Cirio decidió hacer público el embarazo luego de comunicárselo a su hija Chloe , nacida de su anterior relación con Martín Insaurralde . “Para mí era importante primero que lo sepa la nena”, expresó en diálogo con el conductor del ciclo.

En declaraciones posteriores, la modelo explicó que la llegada del bebé no fue premeditada, aunque sí deseada a futuro. “La vida a veces sorprende de maneras inesperadas y creo que este embarazo llegó en un buen momento de mi vida, a los 41 años ”, afirmó.

Además, contó que tras enterarse comenzó con los controles médicos necesarios para garantizar que todo evolucione de manera favorable.

jessica cirio Jesica Cirio y Nicolás Trombino. Web

Una nueva etapa personal

Cirio definió este momento como una etapa de felicidad y transformación, y destacó el impacto positivo que tendrá en su entorno familiar. “Un niño siempre trae alegría y siento que llega para sanar y aportar felicidad”, señaló.

Actualmente, la modelo mantiene un perfil bajo en su vida privada, al igual que su pareja, con quien confirmó su relación en noviembre del año pasado. La pareja, que no convive, avanza “paso a paso” en la construcción del vínculo tras la noticia del embarazo.

Trombino, de 43 años, es un empresario vinculado al sector de supermercados mayoristas, con trayectoria en el ámbito comercial.