21 de abril de 2026 - 19:11

"No lo planeamos": Jésica Cirio habló de su embarazo y su nueva etapa

Jésica Cirio confirmó que está embarazada de tres meses y medio y espera un hijo varón junto a su pareja, Nicolás Trombino. El embarazo llega “en un buen momento” de su vida, explicó.

Jesica Cirio será madre por segunda vez.

Jesica Cirio será madre por segunda vez.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La modelo y exconductora Jésica Cirio confirmó que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino. La noticia se dio a conocer en el programa LAM, donde revelaron que cursa tres meses y medio de gestación y que espera un varón.

Leé además

Anne Hathaway es la mujer más bella del mundo según la revista People

Anne Hathaway es la mujer más bella del mundo según la revista People: "Estoy en la etapa más divertida"

Por Redacción Espectáculos
Homero Pettinato vive una casa antigua y con algunas imperfecciones.

Homero Pettinato rompió el silencio luego de la condena sobre su hermano Felipe: "Muy amargo"

Por Redacción Espectáculos

Cirio decidió hacer público el embarazo luego de comunicárselo a su hija Chloe, nacida de su anterior relación con Martín Insaurralde. “Para mí era importante primero que lo sepa la nena”, expresó en diálogo con el conductor del ciclo.

Un embarazo no planificado

En declaraciones posteriores, la modelo explicó que la llegada del bebé no fue premeditada, aunque sí deseada a futuro. “La vida a veces sorprende de maneras inesperadas y creo que este embarazo llegó en un buen momento de mi vida, a los 41 años”, afirmó.

Además, contó que tras enterarse comenzó con los controles médicos necesarios para garantizar que todo evolucione de manera favorable.

jessica cirio
Jesica Cirio y Nicolás Trombino.

Jesica Cirio y Nicolás Trombino.

Una nueva etapa personal

Cirio definió este momento como una etapa de felicidad y transformación, y destacó el impacto positivo que tendrá en su entorno familiar. “Un niño siempre trae alegría y siento que llega para sanar y aportar felicidad”, señaló.

Actualmente, la modelo mantiene un perfil bajo en su vida privada, al igual que su pareja, con quien confirmó su relación en noviembre del año pasado. La pareja, que no convive, avanza “paso a paso” en la construcción del vínculo tras la noticia del embarazo.

Trombino, de 43 años, es un empresario vinculado al sector de supermercados mayoristas, con trayectoria en el ámbito comercial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El posteo de Sofía Clerici que despertó rumores de embarazo

¿Casualidad?: el posteo de Sofía Clerici que despertó rumores de embarazo tras el anuncio de Jesica Cirio

Jesica Cirio será madre por segunda vez.

Jesica Cirio confirmó su embarazo: espera un hijo con el polémico empresario que debe 34 millones en expensas

Uno de los participantes de Gran Hermano 2022 dio qué hablar en su primera noche en la casa.

Un reconocido ex participante de Gran Hermano confirmó que tendrá un hijo y las redes explotaron

Por Redacción Espectáculos
asi es la macabra mansion de las matas donde fue vista por ultima vez marcela basteri, mama de luis miguel

Así es la macabra mansión de Las Matas donde fue vista por última vez Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel

Por Agustín Zamora