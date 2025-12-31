La revolución que tendrá el mundo del fitness en 2026: qué es el ejercicio de "zona cero"

El mundo del fitness atraviesa una transformación profunda que reconfigura la forma en que millones de personas conciben el movimiento cotidiano y la actividad física regular. La especialista en salud y directora ejecutiva de BetterMe, Victoria Repa, proyecta que durante 2026 se consolidará el concepto de “ejercicio zona cero” .

La nueva corriente se apoya en movimientos de baja intensidad que permiten sostener una conversación sin dificultad, con una frecuencia cardíaca que se mantiene por debajo del 50 por ciento del máximo individual . Caminatas tranquilas, estiramientos, pilates y yoga restaurativo integran el núcleo de este esquema que busca preservar la movilidad articular, reducir el estrés y favorecer la recuperación continua.

Estas prácticas dejan de ocupar un lugar secundario y pasan a constituir la base de la actividad física cotidiana, con el objetivo de construir bienestar de largo plazo sin generar fatiga ni sobrecargar al organismo.

A diferencia del fitness clásico, que organizaba los entrenamientos en cinco zonas de intensidad y promovía sesiones extenuantes orientadas a la quema acelerada de calorías, el nuevo enfoque pone el acento en la regularidad de movimientos simples como caminar, realizar tareas cotidianas activas y practicar ejercicios de flexibilidad .

Estas acciones aportan beneficios prolongados, reducen el riesgo de lesiones y favorecen el equilibrio metabólico, convirtiendo la recuperación diaria en un eje central del bienestar.

En paralelo, se afianza el auge de caminar como actividad estructurada, con formatos que ganan popularidad en redes y comunidades urbanas. Rutinas como el “12-3-30”, el “rucking” o el método japonés “3-3 walking” suman componentes de progresión y socialización, al tiempo que ofrecen beneficios cardiovasculares y de fortalecimiento muscular accesibles incluso para adultos mayores.

El rol de la tecnología en estas rutinas

La tecnología también adquiere un rol protagónico. El monitoreo del sueño mediante relojes inteligentes, anillos electrónicos y pulseras deportivas permite evaluar la calidad del descanso, la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de los latidos.

Este seguimiento se complementa con rutinas nocturnas orientadas a la desconexión digital y al control del entorno.