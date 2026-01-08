8 de enero de 2026 - 19:54

El límite que pocos conocen: el exceso de ejercicio puede dañar la salud física de manera total

Este fenómeno, observado tanto en aficionados como en atletas, da cuenta de la importancia crítica del descanso y la recuperación planificada.

Ejercicio
Ejercicio

Cuál es la dosis justa de ejercicio en alta intensidad

Esto se da junto con la popularización global de modalidades de alta exigencia como el entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT), promocionadas por sus rápidos beneficios cardiovasculares. Sin embargo, la evidencia ahora delimita con precisión la dosis segura. Mientras que hasta 90 minutos semanales de HIIT se consideran óptimos para mejorar la presión arterial y la tolerancia a la glucosa, un estudio pivotal sueco publicado en la revista Cell Metabolism alerta que superar los 150 minutos semanales genera un punto de rendimiento decreciente.

Rutina de entrenamiento y ejercicio

Las voces de los especialistas traducen estos datos en señales de alerta concretas. En diálogo con Infobae, la Licenciada en Alto Rendimiento Deportivo y profesora Claudia Lescano detalló los indicadores del síndrome de sobreentrenamiento. “Una frecuencia cardíaca elevada en reposo durante varios días y un estado de ánimo bajo son señales de alerta”, advirtió la especialista en Medicina del Ejercicio y Salud.

Este síndrome se manifiesta de dos formas: un perfil simpático, vinculado a ejercicios de alta intensidad y asociado con insomnio, ansiedad y pérdida de peso; y un perfil parasimpático, típico de deportes de resistencia, que se caracteriza por apatía y bradicardia.

Qué efectos tiene el sobre entrenamiento

El desarrollo fisiológico de este desgaste es profundo. El médico especialista en medicina del deporte Pablo Santiago Pelegri explicó el mecanismo de fondo: el sobreentrenamiento altera la secreción de hormonas clave como el cortisol y reduce la testosterona. Este desbalance debilita el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de infecciones recurrentes y coloca al cuerpo en un estado de estrés permanente.

Las consecuencias se amplifican, incrementando la destrucción muscular y la probabilidad de lesiones por sobreuso, pudiendo agravarse en personas con condiciones preexistentes como problemas pulmonares, para quienes protocolos intensivos como el HIIT están desaconsejados.

Ejercicio verano

Frente a este escenario, emergen con fuerza las virtudes del ejercicio aeróbico moderado y sostenido. Investigaciones realizadas en Copenhague demostraron que los corredores que mantienen un ritmo suave presentan un menor riesgo de mortalidad comparado con quienes practican ejercicio extenuante. Esta modalidad “de estado estable” no solo es más sostenible a largo plazo, sino que facilita la socialización y se adapta mejor a las preferencias individuales, ofreciendo una ruta segura para mantener la actividad de por vida.

